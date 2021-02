Ivana Španović, najbolja Srpska atletičarka, trijumfovala je na šestom “Srbija open” mitingu. Ivani je daljina od 6,71 metara, koju je ostvarila u petoj seriji, bila dovoljna da dođe do pobede ispred Britanke Džasmin Sojers i Mađarice Dijane Lesti.

“Ovo je malo specifično takmičenje bilo, jer je sedam dana pred veliki turnir, a ja obično tada ne skačem. Druga stvar je što sam skakala bez trenera Gorana Obradovića, pa me je to malo omelo. Okej je bilo, ništa spektakularno, ali me hrabri da ću biti sledeće nedelje preko 6,90 da bih odbranila titulu”, rekla je Ivana Španović.

Naredno takmičenje na kojem će Ivana Španović učestvovati je dvoransko Evropsko prvenstvo. Kontinentalni šampionat u poljskom Torunu održaće se od 4. do 7. marta, a Ivana brani zlato.

„U principu nisam nikada bolje trenirala od povratka posle povrede. Međutim, očigledno je da mi fali ta rutina na takmičenjima. Potrebno je da probijem, da napravim taj jedan skok i biće sve u redu. Ostalo mi je sada nekoliko dana da se odmorim. Spremna sam za Evropsko prvenstvo“.

Ivana Španović će po završetku Evropskog prvenstva napraviti kratak predah pre Olimpijskih igara u Tokiju, koje bi trebalo da budu kruna njene karijere.

„Računamo da će biti Igara. Tako se ponašamo i treniramo. Posle Evropskog prvenstva uzeću nekoliko dana odmora, naravno ako zaslužim. Počinjem sa pripremama, u maju krećem sa mitinzima. Videćemo gde ćemo moći da se takmičimo. Tokio bi trebalo da bude kruna moja karijere. Uradiću sve što je potrebno da tamo odem u najboljoj mogućoj formi“, zaključila je Ivana Španović.