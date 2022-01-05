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Glavne vesti

Kenet Voker, Danijel Hanter, Džejlen Filips, Trej Hendrikson i Trent Mekdafi (©AFP)
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Ostalo | NFL

Burni prvi dani pijace: Kanzas dobio šampionskog raning beka, Remsi platili zlatom kornerbekove

Nekoliko detalja iz lokalnog bara (©Mozzart Sport)
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Ostalo | NFL

Superboul iz jednog čikaškog bara: Tamo gde prestaje sport, počinje šoubiznis (VIDEO)

Slavlje Sihoksa (©AFP)
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Ostalo | NFL

Defanzivni doktorat Sijetla, novi supermoćni Legion of Boom, Petriotsi na kolenima

(Reuters)
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Ostalo | NFL

PRELAZZI: Kralj ne želi da ga volite, Kralj traži osvetu

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Ostalo | NFL

Superboul, čin 60: Autsajderi sanjaju završno čudo, sećanje na Batlera i novi Legion of Boom

Sem Darnold (©AFP)
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Ostalo | NFL

Remsi uvek nađu način da izgube, Sijetl na Nju Ingland u reprizi Superboula iz 2015.

Ostale vesti

Drejk Mej (©AFP)
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Povratak zle imperije Petriotsa: Snežni čovek Drejk Mej odveo Nju Ingland u Superboul

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PRELAZZI: Čovek koji vidi duhove

Džered Stidam, Drejk Mej, Sem Darnold i Metju Staford (©AFP)
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Predvorje Superboula: Petriotsima se crta veliko finale, Remsi spremaju osvetu Sihoksima

Eron Rodžers (©AFP)
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Čelična je odbrana Hjustona, Teksansi ponizili Rodžersa i možda ga poslali u penziju

Slavlje Fortinajnersa u Filadelfiji (©AFP)
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Orlovi ostali bez krila, NFL dobija novog šampiona; Herbert i dalje bez plej-of pobede

Radost Džoša Alena i Bilsa na Floridi (©AFP)
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Čudesni Džoš Alen, čovek-tim, pokorio Floridu, Lourens tragičar

Kejleb Vilijams (AFP)
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Vetrovi Čikaga oduvali Pekerse! Bersi od -18 do nestvarnog preokreta – Kejleb je 'ril dil'

Metju Staford i Davonte Adams (AFP)
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Jang činio čuda, Pantersi se muški borili: MVP Staford pogurao i progurao Remse

Ostin Buker iz Čikaga u grubom nasrtaju na Džordana Lava, kvoterbeka Grin Beja (©AFP)
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Kreće januarsko ludilo „preko bare“: Domaći teren nije prednost, četiri gosta favoriti

Eron Rodžers (©AFP)
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Magija Rodžersa za plej-of Stilersa, Tajler Lup je tragičar sezone

Fudbaleri Sijetla (©AFP)
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Sihoksima pol-pozicija u NFC-u, Tampa navija za Sejntse

Bejker Mejfild (©AFP)
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Noćas vri u toploj Tampi i Santa Klari: Bitka za plej-of i pol-poziciju u NFC-u

(©Instagram.com/krajnovicc_)
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Srbin živi NFL san: Krajnović izlazi na draft u Pitsburgu

Drejk Mej (©AFP)
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Stilersi se obrukali u Klivlendu, Drejk Mej je nova kvoterbek zvezda, naslednik Toma Brejdija

Derik Henri (©AFP)
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Teksansi u plej-ofu, Henri zaledio Lembo fild, tinja nada Baltimora, gleda ka Klivlendu

Trevis Kelsi (©AFP)
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Da li je Trevis Kelsi odigrao poslednji meč u karijeri na Erouhedu?

Majk Tomlin i Eron Rodžers (©AFP)
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Sedam viza za plej-of: Povratak Petriotsa, Rodžers gura Stilerse, Detroit i Baltimor luzeri sezone

Kejleb Vilijams (©AFP)
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Kejleb Vilijams je taj as koji se dugo čekao na Soldžer fildu

Slavlje igrača i navijača Sihoksa (©AFP)
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Meč godine, čudo u Sijetlu: Sihoksi istopili -16, slavili u trileru na Lumen fildu (VIDEO)

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Mahoms gubi magiju, ali ga vile pogledale na Erouhedu, šampionu malo +21, Petriotsi kolo vode