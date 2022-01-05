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PRELAZZI: Kralj ne želi da ga volite, Kralj traži osvetu
Kada svetina ne mrzi kralja? Samo kada je u blatu, samo kada je poražen, samo kada je pokajnik, samo kada je njegovo prošlo. Kada je kralj svrgnut, kada je strahovlada okončana, onda nastupa nostalgija, onda sve ono što je radio ne deluje toliko grozno
Superboul, čin 60: Autsajderi sanjaju završno čudo, sećanje na Batlera i novi Legion of Boom
Nju Ingland Petriots i Sijetl Sihoks u utakmici svih utakmica noćas (00.30) u Santa Klari, u Kaliforniji, biju bitku za najvredniji pehar u američkom sportu, trofej Vinsa Lombardija. Sudar kvoterbekova Drejka Meja i Sema Darnolda