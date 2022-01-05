PRELAZZI: Kralj ne želi da ga volite, Kralj traži osvetu

Kada svetina ne mrzi kralja? Samo kada je u blatu, samo kada je poražen, samo kada je pokajnik, samo kada je njegovo prošlo. Kada je kralj svrgnut, kada je strahovlada okončana, onda nastupa nostalgija, onda sve ono što je radio ne deluje toliko grozno