Berlin za kraj, misli crno-belih okrenute ka Ligi Evrope
Vreme čitanja: 4min | čet. 29.10.26. | 08:29
Rukometaši Partizana danas (18.45) protiv Fiksea u nemačkoj prestonici završavaju epizodu u evrpopskom kremu
Očekivano, crno-beli rukometaši nisu imali šta da traže u veoma jakoj grupi Lige šampiona sa Vesremom i Fikse Berlinom, kandidatima za finalni turnir sredinom juna u Kelnu. Uzet je prošle nedelje prvi bod, izvesno i jedini, u Pioniru protiv Porta. Srpski šampion nastavljaju misiju u Ligi Evrope u plej-ofu.
Pošto je tim Raula Gonzalesa poslednji u Grupi A, biće u slabijem šeširu, a mogući rivali su lideri grupa Lige Evrope, kao što je Flensburg. Jasno je da će sa Partizanom još 10 timova da se spuste iz Lige šampiona u drugu ligu Starog kontinenta, a to su: Porto, Nant, Vardar, Zagreb, Celje, Monpelje, Kriens Lucern, Kolstad, PIK Seged i Kristijanstad, dok će poslednj učesnik da bude poznat posle rapslets u Grupi E Lige šampiona, gde se danski Svendborg i Dinamo iz Bukurešta bore za “kotu 2”. Tim iz Orhusa ima dva boda više od rumunskog prvaka, ali slabiji međusobni skor.
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Rukometaši Partizana danas (18.45, Arena Premijum 2) u dvorani Maks Šmeling odigraće poslednji meč grupne faze Lige šampiona protiv Fiksea. Jasno je da je razlika u klasi velika, da će crno-beli teško da izbegnu visok poraz. Na početku Lige šampiona u Beogradu Lisice su slavile sa 44:33.
“Za nas je ova utakmica prilika da nastavimo da rastemo kao tim. Osvojili smo prvi bod u prethodnom kolu, ali moramo dodatno da podignemo nivo igre. Verujem da možemo da igramo mnogo bolje, a to posebno moramo da pokažemo protiv ekipe kao što je Berlin, koja ima najboljeg rukometaša sveta Matijasa Gidsela. Takođe, imamo priliku da se još jednom susretnemo sa srpskim reprezentativcem Mijajlom Marsenićem. Moramo da damo sve od sebe 60 minuta ako želimo da se borimo za pobedu. Berlin je poznat po brzoj igri i kontrama, a mi smo s druge strane imali dosta problema sa izmenama. Moramo da pravimo izmene brže i pametnije kako im ne bismo dozvolili da nam daju mnogo lakih golova, kao u našem prvom međusobnom duelu”, rekao je trener crno-belih Raul Gonzales.
18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)
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TOP 5 STRELACA PARTIZANA U LIGI ŠAMPIONA
Tobias Vagner – 24
Joav Lumbroso – 24
Vladislav Kuleš – 23
Nikola Crnoglavac – 22
Lazar Anđelković – 10
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20.45: (2,10) Monpelje (8,00) Dinamo Bukurešt (2,00)
Vladislav Kuleš je sa 23 pogotka jedan od najboljih strelaca tima u Ligi šampiona. Levi bek crno-belih veruje da je brže vraćanje u odbranu recept za bolji rezultat.
“Berlin je najopasniji iz kontranapada, tako da je za nas prioritet da se što pre vraćamo u odbranu i greške u napadu svedemo na minimum. Rastemo kao tim i sve se bolje međusobno razumemo na terenu. Za to je ipak bilo potrebno malo vremena. Ako budemo slušali i poštovali instrukcije koje nam trener daje, nastavićemo da napredujemo sa svakom novom utakmicom”, istakao je beloruski levi bek.
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EHF LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO
GRUPA A
Sreda
Porto - Vesprem 29:34 (15:17)
Četvrtak
GRUPA B
Sreda
Visla Plock - Nant 33:27 (15:13)
Vardar - Melsungen 26:26 (14:12)
GRUPA C
Sreda
Celje - Zagreb 32:38 (16:16)
PSŽ - Olborg 32:25 (15:11)
GRUPA D
Četvrtak
18.45: (5,20) Kristijanstad (11,0) Seged (1,22)
GRUPA E
Četvrtak
20.45: (5,60) Skanderborg (11,0) Barselona (1,20)
GRUPA F
Sreda
Magdeburg - Kriens Lucern 36:29 (18:11)
Kjelce - Kolstad 40:35 (19:16)
***kvote su podložne promenama