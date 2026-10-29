Berlin za kraj, misli crno-belih okrenute ka Ligi Evrope

Rukometaši Partizana danas (18.45, Arena Premijum 2) u dvorani Maks Šmeling odigraće poslednji meč grupne faze Lige šampiona protiv Fiksea. Jasno je da je razlika u klasi velika, da će crno-beli teško da izbegnu visok poraz. Na početku Lige šampiona u Beogradu Lisice su slavile sa 44:33.

“Za nas je ova utakmica prilika da nastavimo da rastemo kao tim. Osvojili smo prvi bod u prethodnom kolu, ali moramo dodatno da podignemo nivo igre. Verujem da možemo da igramo mnogo bolje, a to posebno moramo da pokažemo protiv ekipe kao što je Berlin, koja ima najboljeg rukometaša sveta Matijasa Gidsela. Takođe, imamo priliku da se još jednom susretnemo sa srpskim reprezentativcem Mijajlom Marsenićem. Moramo da damo sve od sebe 60 minuta ako želimo da se borimo za pobedu. Berlin je poznat po brzoj igri i kontrama, a mi smo s druge strane imali dosta problema sa izmenama. Moramo da pravimo izmene brže i pametnije kako im ne bismo dozvolili da nam daju mnogo lakih golova, kao u našem prvom međusobnom duelu”, rekao je trener crno-belih Raul Gonzales.

18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)

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TOP 5 STRELACA PARTIZANA U LIGI ŠAMPIONA

Tobias Vagner – 24

Joav Lumbroso – 24

Vladislav Kuleš – 23

Nikola Crnoglavac – 22

Lazar Anđelković – 10

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20.45: (2,10) Monpelje (8,00) Dinamo Bukurešt (2,00)

Vladislav Kuleš je sa 23 pogotka jedan od najboljih strelaca tima u Ligi šampiona. Levi bek crno-belih veruje da je brže vraćanje u odbranu recept za bolji rezultat.

“Berlin je najopasniji iz kontranapada, tako da je za nas prioritet da se što pre vraćamo u odbranu i greške u napadu svedemo na minimum. Rastemo kao tim i sve se bolje međusobno razumemo na terenu. Za to je ipak bilo potrebno malo vremena. Ako budemo slušali i poštovali instrukcije koje nam trener daje, nastavićemo da napredujemo sa svakom novom utakmicom”, istakao je beloruski levi bek.

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EHF LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

GRUPA A

Sreda

Porto - Vesprem 29:34 (15:17)

Četvrtak

18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)