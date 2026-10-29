Železničar na tri boda od Vojvodine, ali Koković poručuje: Ne gledam tabelu, važno je da rastemo

„Naš cilj je da idemo iz utakmice u utakmicu i da ne obraćamo mnogo pažnju na te serije dobrih rezultata. Ne bavimo se mnogo tabelom, idemo iz dana u dan, nastavljamo da se unapređujemo, rastemo i da razvijamo naš model. Ne znam dokle će nas to dovesti, ali uvek je u sportu, a posebno u fudbalu, najteže da budete kritični prema sebi kada imate dug niz pobeda. Mislim da moramo da ostanemo na zemlji i da shvatimo da samo na našem maksimumu, koji je neophodno da imamo svakodnevno, možemo da ostanemo konkurenti i u borbi za gornji deo tabele “, naglasio je Koković posle pobede na Čika Dači.

Dve utakmice su ostale do nove reprezentativne pauze, a trener Radomir Koković spušta loptu na zemlju i poručuje da ima važnijih stvari od tabele krajem oktobra.

Železničar je sada na samo tri boda od drugoplasirane Vojvodine! Pančevci su prošle sezone bili četvrti i ostvarili su istorijski plasman u Evropu, a sada su treći, u seriji od pet pobeda i duvaju za vrat novosadskoj Staroj dami.

I trener Železničara kaže da je jedva čekao ovu utakmicu.

„Ja sam u najavi utakmice rekao da je Radnički ekipa koja ima glavu i rep. Jedna od retkih ekipa u ligi koja ima jasno definisan model igre, stil, ima karakter i ima dovoljno agresije da može da nam napravi problem. Ono do čega je najteže doći u fudbalu je identitet, a mislim da mi to imamo, kao i Radnički. Zato sam jedva čekao ovu utakmicu, da vidim kako mi možemo da se adaptiramo na njihovu agresivnost i rešimo eventualne probleme. Utakmica podeljena na dva poluvremena – mi smo bili bolji u prvom, a oni u drugom. Uspeli smo do kraja da sačuvamo stečenu prednost, a na kraju i da je bilo nerešeno, ne bi bila nezasluženo“.

Istakao je Koković da mu je žao što nije bilo gledalaca na tribinama.

„Želim da kažem da mi je žao što nije bilo navijača, ali već od sledeće utakmice se vraćaju na stadion i mislim da je to jako dobro i bitno za srpski fudbal“.

Trener Železničara je pobedu posvetio nekadašnjem golmanu kluba Darku Božovića, koji je preminuo pre nekoliko dana posle teške bolesti.