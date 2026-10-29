Skromni Njukasl ove sezone: Može li trofej Liga kupa opet da završi na severu Engleske?

Jajsle poziva na strpljenje, veruje da idu bolji dani za njegov klub. Problemi na početku sezone su bile i povrede ključnih igrača. Van stroja su i dalje Luis Majli, Matijas Fernandes Pardo, Tino Livramento, Evan Žauen, dok su se tek oporavili od povreda Entoni Elanga i Džejkob Remzi. Njih dvojica će biti u konkurenciji za tim, ali nemaju snage za svih 90 minuta i realnije je da će početi na klupi za rezerve. Optimizam u taboru Svraka je unela pobeda prethodnog vikenda u Londonu protiv Kristal Palasa sa 2:0.

“Raspoloženje je bilo odlično, ali još uvek imamo vremena da se poboljšamo. Potrebno je vreme. Osam ili devet povređenih igrača smo imali, sada se većina vratila, ali su dugo bili odsutni. Nisu mogli da treniraju s nama, da sprovode naše igre, moramo da budemo oprezni sa njima”, rekao je Jajsle.

20.45: (2,25) Everton (3,45) Njukasl (3,15)

Njukasl najveće šanse za trofej ima upravo u ovom takmičenju, koji je osvojio 2025.

“Taj trofej je sigurno motivacija za moje igrače. Edi Hau je uradio neverovatan posao sa igračima, ali je sada malo drugačija situacija. Nadam se da ćemo uz podršku sa tribine uraditi velike stvari ove sezone. Imaćemo 8.000 naših navijača na gostovanju”, istakao je nemački stručnjak.

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Njukasl je ove nedelje imenovao Tomasa Amarala za šefa skauting službe. Dolazi iz Spartaka iz Moskve gde je bio sportski direktor. Zamenio je Stiva Niksona koji je otišao u Reksam.

Prošle sezone u Premijer ligi slavili su gostujući ekipe u međusobnim duelima. Everton je dobio na Sent Džejmsis parku sa 4:1, a Njukasl u Liverpulu sa 3:2.

LIGA KUP ENGLESKE, 1/8 FINALA

Utorak

Bredford - Piterboro 2:0 (1:0)

/Gilesfej 13, Filips 67/

Flitvud - Arsenal 1:1 (1:0) penali: 5:3

/Lupalo Bi 21 - Đekereš 50/

Sreda

Mančester Siti - Brajton 2:2 (1:1) /penalima 4:3/

/Kovačić 40, Reis 72 - Jalkuje 30, Ruter 47/

Bornmut - Aston Vila 3:0 (1:0)

/Adli 7, Kuk 51, Rodrigez 69/

Fulam - Kristal Palas 0:1 (0:1)

/Enketija 37/

Sanderlend - Brentford 3:2 (3:1)

/Talbi 26, Tuterov 29, Fofana 39 - Vilson 42, Tijago 90+4/

Liverpul - Čelsi 1:1 (1:1) /penalima 6:5/

/Gakpo 43pen - Rodžers 40pen/

Četvrtak

20.45: (2,25) Everton (3,45) Njukasl (3,15)

*** kvote su podložne promenama