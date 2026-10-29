Posle tri godine biće novi finalista Mozzart Bet Kupa Srbije

Ovog proleća finale Kupa se vratilo u Loznicu, kad tamo – isti klubovi. Treći put zaredom Zvezda i Vojvodina. I pobednik još jednom isti, samo što je tim Dejana Stankovića slavio na penale, a ekipu Miroslava Tanjge je nepun minut delio od trijumfa (2:2, penalima 5:4).

Novitet koji je donelo prvo kolo iliti šesnaestina finala Mozzart Bet Kupa Srbije ove sezone je što nećemo gledati Zvezdu i Vojvodinu četvrti put zaredom u borbi za pehar. Beogradski crveno-beli su prebrodili prvu prepreku, slavili su u Ubu protiv Jedinstva (5:1), ali novosadski crveno-beli su doživeli havariju u Rumi – ispali su od trećeligaša Slovena (1:0).

U osminu finala Kupa Srbije stigli su: Crvena zvezda, Javor, Teleoptik, Novi Pazar, FAP, OFK Beograd Mozzart Bet, Mačva, Grafičar, Radnik, TSC i Čukarički.

Ostala su četiri para da igraju naknadno, pošto su juče morali da odigraju zaostale utakmice Mozzart Bet Superlige. Tako će Partizan biti gost Budućnosti Krušik u Valjevu 4. novembra, dok će dve nedelje kasnije igrati Dubočica – Radnički Niš, Zemun – Radnički Kragujevac i Tekstilac – Železničar.

Kao što je poznato od ranije, klub koji osvoji Kup Srbije – ako nije u isto vreme šampion – plasiraće se u kvalifikacije za Ligu Evrope.