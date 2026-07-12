Konor potpuno razočaran nakon poraza: Mogu ovo da opišem kao pakao

Izašao je Irac iz oktagona nakon poraza, poskakivajući na levoj nozi, a oglasio se i prvi čovek organizacije o zdravstvenom stanju Konora Mekgregora.

“Pretpostavljamo da su pokidani prednji ukršteni ligamenti. Nisam doktor, ali to je ono što sam pomislio kada sam video, a i doktori misle isto”, izjavio je Dejna Vajt.

Povreda je prethodila Konorovoj pauzi od pet godina, a ovog puta Vajt se nadao drugačijem ishodu.

“Pet godina pauze u ovom sportu je surovo. Očekivao sam da ćemo videti rat od barem jedne runde. Mislim, ko je uopšte znao šta Konor može da pruži, kakva mu je kondicija i sve ostalo posle pet godina?”

Vidno razočaran, bez ikakve izjave nakon borbe, Mekgregor je napustio dvoranu, ali se ubrzo oglasio putem društvenih mreža.

“Nisam imao nikakve povrede pre ulaska u borbu. Šutirao sam, oslanjao se na nogu i skakao, kako tokom celog kampa, tako i u bekstejdžu pre meča. Ovo se pojavilo niotkuda. Potpuno sam potonuo. Mogu ovo da opišem samo kao pakao.”

Koje će biti krajnje stanje povrede? Da li ćemo ga ponovo gledati u UFC-ovom oktagonu? To su pitanja na koja ćemo za odgovor morati da pričekamo. Jedino što znamo, za Konora će uvek biti izazivača, a jedan od njih je i Maks Holovej, koji nije bio zadovoljan načinom na koji je odneo pobedu.

“Trenutno se samo molim da on bude dobro. Toliki hajp oko svega toga…Moramo da odradimo ovo još jednom za ekipu", rekao je borac sa Havaja.