BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

HAMARBI - KALMAR (tip 1, kvota 1,38) - početak 14.00

Posle pobede na gostovanju Elfsborgu, Hamarbi želi da nastavi u istom stilu i smanji zaostatak za vodećim Sirijusom. I Kalmar je pobedio u prošlom kolu, a računajući i poslednje prijateljske mečeve ima tri pobede u nizu.

BRAN - START (tip 1, kvota 1,45) - početak 17.00

Utakmica 13. kola prvenstva Norveške. Duel dve ekipe iz donjeg doma s tim što je Bran nešto bolji, ima šest bodova više od Starta koji je poslednji sa svega sedama bodova iz 12 utakmica.

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KFUM OSLO - BODE GLIMT (tip 2, kvota 1,53) - početak 14.30

Bode Glimt u nastavak sezone ulazi sa željom da smanji zaostatak za vodećim Tromsom i Vikingom. Istina je da Bode ima tri meča manje od Tromsa i zaostatak od pet bodova, tako da je u dobroj poziciji da ih sustigne. KFUM Oslo ima samo 12 bodova iz 11 utakmica.

REJKJAVIK - VESTMANEJA (tip 1, kvota 1,37) - početak 20.00

Šampionat Islanda stigao je do 14. kola, a drugoplasirani Rejkjavik dočekuje Vestmaneju koja je na osmom mestu sa 15 bodova. Već sad, Rejkjavik ima veliku razliku u odnosu na današnjeg protivnika. Međutim i veliki zaostatak od 11 bodova za vodećim gradskim rivalom Vikingurom.

FRAM - TOR (tip 1, kvota 1,25) - početak 20.00

Fudbaleri Frama su veliki favoriti da u susretu 14. kola prvenstva Islanda pobede ekipu Tora koja je poslednja na tabeli sa svega osam bodova iz 13 odigranih utakmica. Fram je treći i sa samo jednim porazom od kraja aprila.

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