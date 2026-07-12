Košmarni povratak Konora u oktagon! Povreda u prvoj sekundi prekinula meč

Dugoočekivani povratak Konora Mekgregora u UFC oktagon završio se na najgori mogući način, razarajućom i bizarnom povredom kolena u prvim trenucima glavne borbe večeri protiv Maksa Holoveja. Irac se u "T-Mobile Areni" u Las Vegasu borio prvi put nakon 2021. godine i uzastopnih poraza od Dastina Poarijea, od kojih je drugi bio posledica stravičnog preloma leve noge na istom ovom mestu u Las Vegasu. U košmarnom obrtu sudbine, kavez je ponovo bio uklet za bivšeg šampiona dve divizije.

Tek što je meč na UFC 329 počeo, Mekgregor je lansirao atraktivan visoki kik, ali mu je pri prizemljenju potpuno stradalo levo koleno. Vidno povređen, srušio se na pod čim je Holovej krenuo u pritisak, a sudija je momentalno prekinuo borbu. Dok je napuštao dvoranu, šokirani Irac je dobio salve zvižduka sa tribina, uprkos tome što je Holovej gospodski apelovao na publiku u Vegasu da pokaže poštovanje prema legendi borilačkog sporta.