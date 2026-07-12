Košmarni povratak Konora u oktagon! Povreda u prvoj sekundi prekinula meč
Vreme čitanja: 3min | ned. 12.07.26. | 06:51
Potpuno razočaranje i fijasko u Las Vegasu zbog kolena Konora Mekgregora koji se posle pet godina vratio u UFC i odmah izgubio od Maksa Holaveja
Dugoočekivani povratak Konora Mekgregora u UFC oktagon završio se na najgori mogući način, razarajućom i bizarnom povredom kolena u prvim trenucima glavne borbe večeri protiv Maksa Holoveja. Irac se u "T-Mobile Areni" u Las Vegasu borio prvi put nakon 2021. godine i uzastopnih poraza od Dastina Poarijea, od kojih je drugi bio posledica stravičnog preloma leve noge na istom ovom mestu u Las Vegasu. U košmarnom obrtu sudbine, kavez je ponovo bio uklet za bivšeg šampiona dve divizije.
Tek što je meč na UFC 329 počeo, Mekgregor je lansirao atraktivan visoki kik, ali mu je pri prizemljenju potpuno stradalo levo koleno. Vidno povređen, srušio se na pod čim je Holovej krenuo u pritisak, a sudija je momentalno prekinuo borbu. Dok je napuštao dvoranu, šokirani Irac je dobio salve zvižduka sa tribina, uprkos tome što je Holovej gospodski apelovao na publiku u Vegasu da pokaže poštovanje prema legendi borilačkog sporta.
Izabrane vesti
Snimci su odmah pokrenuli teorije zavere. Naime, usporeni snimak je zabeležio trenutak tokom Konorovog izlaska ka oktagonu gde mu je leva noga – ista ona koju je polomio pre pet godina protiv Poarijea – blago popustila, što je izazvalo sumnju da je u kavez ušao već rovit.
Ipak, legendarni komentatori Danijel Kormije (nekadašnji dvostruki šampion) i Džo Rogan istakli su da je 37-godišnji borac najverovatnije pokidao prednje ukrštene ligamente u momentu kada je pao nakon prvog divljeg udarca, što ga je ostavilo potpuno bespomoćnim.
Ako se ove sumnje potvrde, Mekgregor će morati da pauzira najmanje godinu dana, što ozbiljno dovodi u pitanje nastavak njegove karijere. S druge strane, razočarani Maks Holovej, koji se za ovu priliku popeo u velter kategoriju, izrazio je nadu da će navijačima kad-tad pružiti meč kakav su zaslužili.
„Moramo ovo da ponovimo još jednom. Toliko sam se radovao ovome, odrao sam zadnjicu da bih nabacio kilograme do 77 kilograma i borio se sa ovim čovekom. Užasno je što se završilo na ovakav način“, poručio je utučeni Holovej.
Ovo je samo najnoviji u nizu teških udaraca za Irca, kojem je pre dve godine propao i planirani povratak protiv Majkla Čendlera zbog slomljenog prsta samo dve nedelje pred meč. Sve se ovo dešava u momentu kada se Konor suočava i sa ogromnim problemima van sporta, s obzirom na to da je pre dve godine proglašen odgovornim za silovanje na građanskom sudu, a njegova nedavna žalba na tu presudu je zvanično odbijena.