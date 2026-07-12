Spanulis dovodi Stefana Jovića u Solun

Solunski Aris sprema još jednu pravu bombu na košarkaškoj pijaci, pošto je izuzetno blizu angažovanja prekaljenog srpskog organizatora igre Stefana Jovića, prenosi Sport24. Čitav posao je u poodmakloj fazi i sve ukazuje na to da će nekadašnji dirigent Crvene zvezde uskoro zadužiti opremu žuto-crnih i postati kapitalno rešenje u taktičkim zamislima legendarnog Vasilisa Spanoulisa.

Jović donosi ogromno evroligaško iskustvo u Solun, s obzirom na to da je u elitnom evropskom takmičenju proveo čak devet sezona braneći boje Crvene zvezde, Bajerna, Himkija, Valensije i Panatinikosa. Tokom evroligaške karijere ostvario je stabilan prosek od 6,1 poena, 2,2 skoka i 4,3 asistencije po utakmici.