Spanulis dovodi Stefana Jovića u Solun
Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 08:38
Legendarni plejmejker verovatno nastavlja karijeru u Arisu, tako barem pišu mediji u Grčkoj
Solunski Aris sprema još jednu pravu bombu na košarkaškoj pijaci, pošto je izuzetno blizu angažovanja prekaljenog srpskog organizatora igre Stefana Jovića, prenosi Sport24. Čitav posao je u poodmakloj fazi i sve ukazuje na to da će nekadašnji dirigent Crvene zvezde uskoro zadužiti opremu žuto-crnih i postati kapitalno rešenje u taktičkim zamislima legendarnog Vasilisa Spanoulisa.
Jović donosi ogromno evroligaško iskustvo u Solun, s obzirom na to da je u elitnom evropskom takmičenju proveo čak devet sezona braneći boje Crvene zvezde, Bajerna, Himkija, Valensije i Panatinikosa. Tokom evroligaške karijere ostvario je stabilan prosek od 6,1 poena, 2,2 skoka i 4,3 asistencije po utakmici.
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Srpski reprezentativac je prepoznatljiv kao klasičan general na terenu, krasi ga vrhunski pregled igre, sjajna organizacija i profil koji donosi potpuno drugačije atribute u odnosu na Nenada Dimitrijevića. Ono što posebno raduje stručni štab Arisa jeste podatak da su Jović i Dimitrijević prošle sezone već igrali zajedno u minhenskom Bajernu.
Njihova razvijena hemija i prepoznatljivi balkanski kodovi na parketu biće ogromno oružje Spanoulisa. Dolaskom Jovića, Aris zatvara spoljnu liniju za sezonu 2026/27, gde će uz pomenutog Dimitrijevića, Bohoridisa i Pulijanitisa činiti izuzetno moćnu četvorku na poziciji plejmejkera.