NAJAVA DANA (nedelja, 12. jul): U pauzi Mundijala tu su Šveđani, Norvežani, Superkup Rumunije, Vimbldon...

BROMAPOJKARNA - SIRIUS, 16.30

(Fudbal, Švedska 1)

Sirijus je postigao najmanje po dva gola na poslednjih 14 susreta u švedskom šampionatu, a nije poražen na poslednjih 16. Na devet od poslednjih deset obračuna ova dva rivala u svim takmičenjima palo je tri ili više pogodaka (UG 3+).

SEUL - GANGVON, 12.30

(Fudbal, R. Koreja 1)

Gangvon nije uspeo da pobedi na poslednjih 10 gostovanja ovom rivalu u svim takmičenjima. Oba tima su trenutno u seriji od tri trijumfa u korejskom prvenstvu.

DŽEDŽU - DEDŽON 12.30

(Fudbal, R. Koreja 1)

Dedžon je primio najmanje po dva gola u poslednja četiri kola korejskog šampionata, a nije slavio u poslednjih pet rundi. Na poslednja tri domaćinstava Džedžua ovom rivalu u svim takmičenjima palo je tri ili više golova (UG 3+)

KFUM – BODE GLIMT, 14.30

(Fudbal, Norveška 1)

Bode Glimt je doživeo samo dva poraza na 31 vezanom susretu u Elitenseriji, tj, šampionatu Norveške. Takođe, nije poražen od ovog rivala na poslednjih pet obračuna u svim takmičenjima.

VIKING – SARPSBORG, 19.15

(Fudbal, Norveška 1)

Viking je vezao osam trijumfa u Norveškoj 1, a pritom je na sedam susreta vodio na poluvremenima. Na poslednjih pet mečeva Sarsborga u ovom takmičenju palo tri ili više pogodaka (UG 3+).

U. KRAJOVA – U. KLUŽ, 19.30

(Fudbal, Superkup Rumunije)

Univerzitatea iz Krajove je proletos stigla do pete titule prvaka Rumunije, čime je tamošnji fudbal pokazao još jednom da ipak funkcioniše na zdravijim osnovama pošto se šampioni ipak često menjaju. Dominaciju je potvrdila i osvajanjem kupa, pa se očekuje da to isto uradi i sa Superkupom.

ARSENAL DŽ. - VITEBSK, 15.00

(Fudbal, Belorusija 1)

Na pet od poslednjih šest obračuna ova dva rivala u svim taimičenjima palo je najviše do dva pogotka (UG 0-2). Arsenal slabo igra u svom Džeržinsku u poslednje vreme, te je kao domaćin u svim takmičenjima zabeležio samo jedan trijumf na poslednjih pet mečeva.

SINER J. - ZVEREV A, 17.00

(Tenis, Vimbldon – finale)

Nakon što je konačno „skinuo mrak“ i osvojio taj toliko čekani grend slem, Zverev se razigrao i evo ga u novom finalu naspram najboljeg tenisera današnjice. Međutim, Siner, iako je preslišao Novaka, čini se da nije na najvišem nivou i deluje da Saša ima ozbiljne šanse za novu veliku titulu.

SRBIJA Ž – HOLANDIJA Ž, 20.00

(Odbojka, LN – žene)

Podmlađena reprezentacija Srbije, predvođena selektorom Terzićem, promenljivo igra u Beogradskoj areni na turniru A grupe III sedmice VIII Lige nacija za odbojkašice. Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.