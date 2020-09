Takmičenje na US openu je završeno za Miomira Kecmanovića za ovu godinu. Mladi srpski teniser je došao do drugog kola, ali tu mu se isprečio Roberto Bautista Agut – 3:1.

I pored poraza Kecmanović nema razloga da bude nezadovoljan, jer je pružio snažan otpor teniseru koji poslednjih sezona na muke stavlja i Novaka Đokovića. Miomir je dobio drugi set u današnjem duelu, ali je Španac ipak preveliki zalogaj u ovom trenutku – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Bilo je u prvom setu brejk šansi na obe strane, ali je Agut došao do 4:2 i to pretočio u osvajanje seta. U drugom nije bilo brejk prilika sve do 4:3, kada je Kecmanović uspeo da oduzme rivalu servis i da potom izjednači na 1:1.

U naredna dva seta Agut je dolazio do brejkova, što mu je bilo dovoljno da dobije oba ta dela meča i na kraju da proslavi pobedu. U narednom kolu rival će mu biti bolji iz duela Raonić – Pospišil.

Od srpskih tenisera na US openu su ostali Novak Đoković i Filip Krajinović, koji su se plasirali u 3. kolo.