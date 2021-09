Dočekao je Danil Medvedev svojih pet minuta slave. S razlogom, pobedio je u finalu US opena Novaka Đokovića, najboljeg tenisera sveta i ujedno pokupio svoj prvi grend slem trofej.

Ruski mediji su sa oduševljenjem dočekali trijumf Medvedeva, posle dugo vremena jedan igrač iz najveće zemlje sveta je došao do jednog od četiri najveća trofeja. I to onda kada je ceo svet čekao ostvarenje bajke, da Đoković postane prvi posle Roda Lejvera sa grend slemom u rukama.

Vraćao je Medvedev film posle finala, nije mu bilo teško...

„Bilo je mnogo teških momenata u meču. Kada igrate protiv Novaka, znate da ne smete ni u jednom trenutku da posustanete, da morate da budete sto odsto spremni od prvog do poslednjeg poena. Drugačije ne može. Naravno, bilo je nekih trenutaka kada je meč mogao da ode na njegovu stranu i drago mi je što sam u tim ključnim trenucima bio sposoban da ga nadigram“, pričao je Medvedev.

Novi šampion US opena je rekao i da nije video Novakove suze na terenu.

„To sam kasnije saznao, nisam to video, jer nisu prikazali na ekranu na terenu. Nikada ne gledate protivnika dok menjate strane na terenu, jer bi bilo uvrnuto da fiksirate pogled na drugog igrača“.

Zanimljiv odgovor je imao Medvedev na pitanje šta mu je najvažnije: olimpijsko zlato, Dejvis kup trofej ili prvo mesto na ATP listi.

„Ako pričamo o prioritetima, Olimpijske igre bi bile na prvom mestu. Ali neće ih biti još tri godine, a tenis mora da se igra za to vreme. Jedan od najrealnijih ciljeva je Dejvis kup, jer imamo, nemam problem to da kažem, najbolji tim na svetu. Imamo četvoricu igrača u prvih 30 na ATP listi, što nema niko drugi. Uvek sam govorio da moram da osvajam grend slemove da bi postao prvi reket sveta. Sada sam uzeo trofej, ali je Novak uzeo tri ove godine. Mislim da nemam nikakve šanse da ove godine postanem broj jedan. Matematički, morao bih da osvojim sve turnire do kraja, što je naučna fantastika. Nadam se da ću uspeti do kraja karijere da ostvarim sve ciljeve, želja mi je da uzmem sve što mogu“.

Ali na olimpijsko zlato će morati Medvedev da pričeka, jer u Parizu 2024. godine neće biti u najužem krugu favorita, pošto ima jako slabe rezultate na šljaci.

„Problem je podloga, ali imam još tri godine da se spremim. Mada sam igrao dobro na poslednjem Rolan Garosu. Olimpijske igre su neverovatno iskustvo. Kada sam došao tamo, shvatio sam kakav je osećaj igrati za svoju zemlju, bez obzira što nismo mogli da nastupamo pod svojom zastavom. Iako sam želeo da zablistam, da uradim sve što mogu za zlato, bio je to težak period, došao posle Vimbldona, uz veliku vrućinu i vlažnost u Tokiju, pa nisam bio spreman da osvojim turnir“.

Dobio je Medvedev pitanje šta mu je Novak rekao na mreži na kraju meča.

„Mi imamo jako dobar odnos, on je 'kul' tip. Tačno je da nismo baš toliki prijatelji da idemo na zajedničke večere sa našim porodicama, da bih mogao da vam kažem u detalje kakav je čovek van terena. On je veliki šampion, nikada nisam čuo da je posle poraza rekao nešto nedolično na račun svog protivnika. Uvek ima stila i u porazu. Ovo je bio jak udarac za njega, ali dan posle meča mi je čestitao preko interneta, rekao mi je da moram da budem ponosan na sebe i sve u tom duhu. Novak je veliki šampion i vrlo prijatna osoba“, podvukao je Danil Medvedev.