Može Novak Đoković do sva četiri grend slema, može do Olimpijskog zlata... Prognoze samo lete, ohrabrene njegovim neverovatnim osvajanjem Rolan Garosa.

Zaista, sada je na pola puta od Zlatnog slema, da samo potvrdi tim remek delom da je najveći teniser sveta svih vremena. Samo, ako Đoković to bude uspeo ove godine, a ako neko može to da učini – može on, biće to neoboriv dokaz da ima nešto vanzemaljsko u njemu.

Jer, raspored koji čeka najbolje tenisere sveta u naredna dva meseca je – pakao. Imaće Novak Đoković samo dve nedelje da se odmori, napuni baterije i krene na Vimbldon da brani titulu koju je osvojio pre dve godine. Rafael Nadal je već posle poraza u polufinalu rekao da nije siguran da će igrati u Londonu, jer mora da vidi u kakvom će biti stanju. A, najboljeg tenisera sveta niko posle trijumfa u Parizu nije ni pitao hoće li moći na Vimbldon...

Grend slem u prestonici Velike Britanije se završava 11. jula, a onda idu Olimpijske igre – dve nedelje kasnije. Ni tu, dakle, neće biti previše prostora za odmor. Tenis će se u Tokiju igrati prve nedelje, a Novak Đoković će krenuti na Igre maksimalno našpanovan da uzme zlato. Jer, samo mu ono nedostaje da kompletira kolekciju, da uzme sve iole vredno u svetu tenisa što postoji: srpski as je svaki grend slem uzeo bar po dva puta, što niko pre njega u Open eri nije uspeo, svaki masters je uzeo bar po dva puta, što isto niko drugi nije uspeo, ima u kolekciji i završni masters (više puta), Dejvis kup, ATP kup... I samo još ta titula sa Igara mu nedostaje da ima – sve.

Kada se završi turnir u Tokiju, „luft“ je samo deset dana do početka američke turneje. Prvo će se igrati masters u Torontu, pa odmah posle njega u Sinsinatiju. I pitanje je da li će Đoković igrati na njima. Makar na jednom. Ili će preskočiti oba, jer 30. avgusta počinje US open.

Dakle, od 28. juna do 30. avgusta idu: Vimbldon, Olimpijske igre, dva mastersa i US open. Zastrašujući raspored!

I nije u pitanju samo kratka vremenska distanca između turnira, nego je problem i u promenama podloga. Đoković je osvojio Rolan Garos na šljaci, sada se sprema za Vimbldon, koji se igra na travi, a od Tokija do US opena će se loptica prebacivati na betonu. A, svaka od tih podloga zahteva potpuno drugačiji način igre, kretanja...

Ako savlada sve te uslove i osvoji bar pola od toga, Novak Đoković će biti – supermen. Sve da uzme? To bi bilo dostignuće kakvo se ne bi ponovilo u doglednoj budućnosti belog sporta.