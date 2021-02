Srpska teniserka Nina Stojanović nastavila je sa sjanim partijama na Austrajilan openu. Ona je u paru sa hrtvatskom teniserkom Darijom Jurak, eliminisala Aleksandru Krunić i Italijanku Martinu Trevisan sa 6:7, 6:3, 6:2, pa će se za mesto u finalu boriti sa Čehinjama Krejčikovm i Sinajkovom.

Stojanović i Jurak su imale mnogo više koncentracije tokom meča, iako je prvi set, posle taj-brejka pripao Krunićevoj i Trevisan. Srpsko-italijanski par je bolje ušao u meč, potom se igralo poen za poen, a u taj-brejku je presudio mini-brejk na samom startu.

Srpskinja i Hrvatica su dodale gas u drugom setu, pole razmene brejk poena došle su do prednosti od 3:1, a onda povele i sa 5:1, pa su stigle do izjednačenja. U trećem setu nije bilo nikakve nezivesnosti. Krunić i Trevisan su izgubile prva dva servisa, pa su ekspresno došle do ozbiljnog zaostatka u trećem setu (0:4) koji nisu mogle da nadoknade.

Krejčikova i Sinajkova su u četvrtfinalu savladale kanadskog-meksički par Fičmen-Olmpos sa 7:5, 5:7, 6:2.