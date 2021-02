Teniski svet, naslonjen na briljantan preokret Stefanosa Cicipasa protiv Rafaela Nadala,priželjkivao je veličanstven duel Grka i Danila Medvedeva u polufinalu Asutralijan opena. Međutim Rus je za nešto više od dva sata "oduvao" rivala sa terena (6:4, 6:2, 7:5) i zakazao finale sa Novakom Đokovićem koji je dan ranije lako preskočio njegovog zemljaka Aslana Karaceva.

Nije prvi set najavljivao da će Medvedev tako lako stići do drugog grend slem finala posle US opena iz 2019. godine. Jeste Grk prvi izgubio servis, ali je do samog kraja seta pokušavao da okrnji samopouzdanje protivnika koji je iskoristio tek četvrtu meč loptu.

S gubitkom uvodnog seta Cicipas je izgubio svu koncentraciju, brzinu, energičnost, pa se Medevedev rezultatski prošetao u drugom. Svestan da je veoma blizu cilja u ovom meču, Rus nije popuštao ni na početku trećeg seta. Odmah je napravio brejk koji je čuvao do šestog gema.

Publika željna dužeg ostanka na tribinama podigla je glas bodreći Cicipasa, a on je podigao nivo igre koji mu je omogućio prvu brejk loptu na meču, zatim i drugu koja mu nije trebala da se vrati u set, samim tim i u meč.

Konačno je usledio i jedan njegov siguran gem koji je posle dugo vremena gurnuo Medvedeva u podređen položaj. Morao je sada Rus da "juri" prednost Grka u gemovima i već se saplitao na prvom koraku, jer je Cicipas stigao do nove brejk lopte. Izvukao se sa tri uzastopna dobra servisa. Izvukao se kada se Cicipas primakao na samo dva poena od seta (0:30). A onda je odjednom rastrčao do tri uzastopne brejk lopte. Prevelika šansa da je ne bi iskoristio.

Preostalo mu je "samo" da odservira dobar gem i plasira se u finale. To je i uradio...

Đoković i Medvedev su do sada odigrali sedam mečeva. Novak vodi 4-3 što dovoljno govori koliko mu je Rus zadavao problema u prošlosti.

Istrijat međusobnih duela započeli su u Dejvis kupu 2017. godine kada je Medvedev predao posle 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 za Novaka koji je slavio iste godine u Istbornu (6:4, 6:4). Prvi i jedini put u Asutralijan openu su se sreli u osmini finala 2019. godine, kada Medvedev nije uspeo da se ispreči Đokoviću na putu do pehara (6:4 6:7, 6:2, 6:3), ali ga je nešto kasnije zaustavio u četvrtfinalu mastersa u Monte Karlu (6:3 4:6, 6:2) i polufinalu Sinsinatija (3:6, 6:3, 6:3).

Novak je početkom prošle godine uzvratio u polufinalu ATP kupa (6:1, 5:7, 6:4), a Danil se revanširao u grupnoj fazi završnog turnira ATP (6:3, 6:3).

Odmah posle pobede u polufinalu Australijan Opena Đoković je i sam dohvalio Medvedeva, rekavši da u poslednja tri meseca upravo Danil igra na najvišem nivou na ATP turu.