Đoković na spisku Troickog za Dejvis kup: U Austriju idemo u najjačem sastavu

Selektor teniske Dejvis kup reprezentacije Viktor Trocki poslao je ITF-u širi spisak sa deset imena na koje računa u predstojećim susretima finalnog turnira Svetske grupe koji je na programu od 25. novembra do 5. decembra u tri grada – Madridu, Torinu, Inzbruku.

Na njemu se nalazi i prvi reket sveta Novak Đoković, kao i još devetorica igrača: Dušan Lajović (35. na ATP listi), Filip Krajinović (37), Laslo Đere (49), Miomir Kecmanović (60), Nikola Milojević (148), Danilo Petrović (209), Peđa Krstin (311), Miljan Zekić 320) i najbolji teniser Srbije u dublu Nikola Ćaćić (40. na ATP listi).

„Ima još mnogo vremena do početka takmičenja i do konačne odluke ko će put Austrije, najvažnije je da svi igrači ostanu zdravi, bez povreda“, rekao je selektor Viktor Troicki. „Da možemo sa našim kvalitetom i snagom da izađemo kao pobednici protiv bilo kojeg tima, nemam ni najmanju sumnju. Svi imamo istu želju, a to je da se Dejvis kup konačno održi, da nas situacija sa kovidom na svetskom nivou ne stavi ponovo na neko čekanje ili da se kao prošle godine odloži turnir. Samo da toga ne bude i da smo svi zdravi. Uželeli smo se svi reprezentacije i tih timskih dana u našim karijerama koji su uvek posebni, koji nas sve ispune posebnom energijom i srećom. U Austriju idemo u najjačem sastavu“.

Od ove godine ustanovljeno je novo pravilo po kome devet nedelja pre početka finalnog turnira selektori svih selekcija, učesnica ovog takmičenja, prijavljuju širi spisak od deset imena igrača, iz kojeg će prijaviti konačan tim od pet igrača, sa mogućnošću dodatka dva nova imena u odnosu na dostavljeni prvi spisak.

Za osvajanje „salatare“ u 2021. boriće se 18 ekipa podeljenih u šest grupa. Selekcija Srbije smeštena je u Grupu F sa Nemačkom i Austrijom, a međusobni mečevi igraće se u Inzbruku. U četvrtfinale plasiraće se prvoplasirane, kao i dve najbolje drugoplasirane reprezentacije iz svih grupa.

Pobednik Grupe F u kojoj se nalazi Srbija u nokaut fazi (četvrtfinalu) igraće protiv pobednika Grupe C u kojoj će nalaze Francuska, Češka i Velika Britanija. U Madridu su smeštene Grupe A (Španija, Rusija i Ekvador), kao i Grupa B (Kanada, Kazahstan i Švedska). U Torinu će snagu odmeriti timovi iz Grupe D (Hrvatska, Australija, Mađarska) i Grupe E (SAD, Italija i Kolumbija).

Svi mečevi igraće se na tvrdoj podlozi, a domaćin polufinalnih mečeva, kao i samog finala biće španska prestonica kao što je bio slučaj i 2019. u premijernoj sezoni novog formata Dejvis kup takmičenja.