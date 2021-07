Rutinski je Novak Đoković odradio posao u prva dva kola Vimbldona. Probio je barijeru trijumfom nad Džekom Drejperom, a onda i preskočio prvu ozbiljnu prepreku u vidu Kevina Andersona i sada ima mogućnost da mnogo rasterećenije nastavi dalju odbranu titule iz 2019. godine.

Petak, 12.00: (1,02) N. Đoković – D. Kudla (16,0)

Ono o čemu se dosta priča jeste koliko Novak Đoković odiše svežinom, mirnoćom i pre svega - ima neviđenu stabilnost. Jedna od tajni Novakovog uspeha jeste saradnja sa trenerima Goranom Ivaniševićem i Marianom Vajdom. Dok je slovački trener deceniju i po deo Đokovićevog stručnog štaba, nekadašnji hrvatski as je poslednje dve godine u stručnom štabu prvog tenisera sveta. I upravo je ulazak osvajača Vimbldona iz 2001. godine viđen kao možda izuzetno važan za poziciju u kojoj se Srbin trenutno nalazi.

"Goran je neko ko govori našim jezikom i dobro se razumemo. Imao sam 12 godina kada sam ga upoznao u akademiji Nikole Pilića u Nemačkoj, Goran se baš tada spremao za, pokazalo se, šampionski Vimbldon 2001. godine. Otad on zna za mene, a ja, naravno, za njega znam još od pre. Uvek smo imali poštovanje jedan prema drugom i bilo mi je izuzetno drago kad je prihvatio moju ponudu da radimo zajedno", počeo je Đoković i zatim nastavio:

"Ispostavilo se da je to bila odlična odluka i za mene i za njega jer postižemo vrhunske rezultate. S obzirom na to da dosta vremena provodimo jedan s drugim, kao i s ostalim članovima tima, izuzetno je važno da među nama vlada dobra hemija, da je komunikacija odlična, da se uvažavamo i zabavljamo i van terena. Vrlo smo iskreni i otvoreni jedan prema drugom. Kad imate takav odnos, onda je lakše postaviti se profesionalno i dobiti najbolji učinak u radu. Jako sam zadovoljan kombinacijom Gorana i Vajde, oni se slažu i to mi je jako važno jer je Marian neizostavna osoba u mojoj karijeri već 15 godina".

Najbolji teniser sveta je konkretno objasnio šta mu je donela saradnja s Goranom Ivaniševićem...

"Mislim da je meč protiv Drejpera mnogo toga rekao o našoj saradnji. Servis je nešto na čemu smo mnogo radili, želeli smo da stvorimo oružje koje može da mi pomogne da lakše dolazim do poena. Imao sam i pre solidan servis, ali da sam pogađao toliko asova – nisam. Nesumnjiv je napredak u tom segmentu igre otkad radim s Goranom. Osim toga, postoji još dosta tehničkih i taktičkih detalja na kojima radimo i o kojima razgovaramo. Svakoga dana može nešto da se radi na terenu, suprotno od toga ne postoji za mene. S kim god sam radio u karijeri, uvek sam postavljao pitanja i tražio od trenera da me informiše o tome, da čujem njegovo viđenje moje igre kako bismo zajedno mogli da pronađemo način da je usavršimo".

Sledeći meč Novak Đoković igra u petak poslepodne, a protivnik je američki teniser Denis Kudla.

