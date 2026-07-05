Sabalenka ispala sa Vimbldona i poručila: Hoću da se napijem!

Nije ni Sabalenka do sada imala previše uspeha na Vimbldonu, jedini joj je to grend slem turnir na kojem nikada nije došla do finala – tri puta je stizala do polufinala, a prošle godine je ispala u ovoj istoj fazi takmičenja. Ipak, očekivalo se da protiv Osake opravda ulogu favorita…

Međutim, Japanka je odigrala odličan meč i pokazala da nedavno finale u Bad Homburgu na travnatoj podlozi nije bilo slučajnost. Tada je zbog povrede predala Muhovoj, ali se za Vimbldon maksimalno spremila i još nije izgubila set na putu do četvrtfinala.

Sa dva brejka je ekspresno rešila prvi set, da bi u drugoj deonici igre slomila Beloruskinju u taj-brejku pošto nije viđen nijedan brejk. Povela je 6:1 u taj-brejku i na kraju iskoristila treću meč-loptu…

“Pogledajmo WTA listu, na njoj sam broj jedan. Juče sam bila, danas nisam bila po nivou igre. Ne gledam listu. Hoću potpuno da se napijem, da zaboravim na tenis, a onda da probam da se vratim u još boljoj formi”, imala je Sabalenka snage i da se našali na svoj račun posle meča, prenosi Sportklub.

Priznala je da je protivnica jednostavno bila bolja.

Dala sam sve od sebe, ali nije bilo suđeno ove godine. Nadjačala me je. Jeste čudan osećaj da me neko nadjača. Mislim da mi je nivo igre bio nizak. Svakim gemom sam se osećala lošije. Ona je bila agresivnija. Možda bi sledeći put trebalo drugačije da pristupim meču.. Ne znam, mislim da sam uradila sve što sam mogla onim što mi je bilo na raspolaganju danas. Ja nisam igrala na najvišem nivou, a ona je pružila svoje najbolje izdanje. Svaka joj čast, želim joj sve najbolje. Jednostavno, probaću da budem bolja sledeće godine”, čestitala je Sabalenka protivnici.

VIMBLDON - žene (osmina finala)

Pegula (SAD) - Jović (SAD) 4:6, 6:3, 6:1

Muhova (Češka) - Krejčikova (Češka) 7:5, 5:7, 6:3

Sabalenka (Belorusija) - Osaka (Japan) 3:6, 6:7 (2:7)

21.45: Benčić (Švajcarska) - Gof (SAD)

Sutra

12.00: Kruger (SAD) - Kostjuk (Ukrajina)

13.30: Buzkova (Češka) - Mertens (Belgija)

14.30: Paolini (Italija) - Eala (Filipini)

16.00: Kiz (SAD) - Noskova (Češka)