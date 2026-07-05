Džiletova Gruzija prva porazila novu Španiju: Rid i Šengelija brojali do 69
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 20:02
Furija pala posle produžetka
Od momenta kada je Ćus Mateo preuzeo klupu reprezentacije, Španija je zaigrala odlično i vezala svih pet pobeda u kvalifikacijama za Mundobasket. Činilo se da okršaj s indisponiranom Gruzijom u poslednjoj rundi predstavlja idealnu priliku da se niz nastavi, ali je selekcija s krajnjeg istoka Evrope napravila iznenađenje i posle produžetka nadigrala Španiju na domaćem parketu - 91:89.
Izabranici Aleksandra Džikića su prvi koji su bacili na kolena neku novu Furiju, što je velika stvar, bez obzira na činjenicu što su se i jedni i drugi, uz Ukrajinu i pre ove utakmice plasirani u naredni krug kvalifikacija.
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Zna se kakvu vezu imaju selektor Džikić i Toko Šengelija, koji je uvek na raspolaganju Krstašima. Kapiten Gruzije je i večeras bio dominantan, ali šta reći za Markiza Rida. Namirisao je njega Džikić kao odlično pojačanje za Gruziju, a rođeni Amerikanac u ovih nekoliko utakmica ne samo da je opravdao to, već je večeras bio najzaslužniji za slavlje domaće reprezentacije.
Novopečeni član Bahčešehira je na 19 sekundi do kraja pogodio šut koji se ispostavio kao pobedonosni, a utakmicu je završio s 32 poena, sedam skokova i dve ukradene lopte. Naravno, uz njega je dominirao Šengelija. Bez obzira što je Rid postigao pobedonosne poene, ništa manje zasluga ne pripada članu Barselone. Popularni Toko je brojao do 37, a na sve to je odlično gradio koš i uhvatio 10 skokova. Zapravo Rid i Šengelija su kombinovano postigli neverovatnih 69 poena, a ostatak tima 22.
Činilo se da će Gruzija kapitulirati vrlo brzo, jer su gosti uvodni kvartal dobili s veliki - 14:32. Međutim, korak po kora Gruzija je podigla nivo igre počela da topi prednost Furije. Ključna je bila odlična igra u poslednjih 10 minuta i Gurzija je s plus 14 uspela da nadoknadi zaostatak i izbori produžetak. U dodatnom periodu se činilo da će Španija slaviti, jer je brzo stekla plus pet. Ipak, Šengelija i Rid su zajedničkim snagama ponovo istopili minus, a na kraju je Rid stavio tačku na fenomenalnu utakmicu.