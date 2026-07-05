Džiletova Gruzija prva porazila novu Španiju: Rid i Šengelija brojali do 69

Zna se kakvu vezu imaju selektor Džikić i Toko Šengelija, koji je uvek na raspolaganju Krstašima. Kapiten Gruzije je i večeras bio dominantan, ali šta reći za Markiza Rida. Namirisao je njega Džikić kao odlično pojačanje za Gruziju, a rođeni Amerikanac u ovih nekoliko utakmica ne samo da je opravdao to, već je večeras bio najzaslužniji za slavlje domaće reprezentacije.

Novopečeni član Bahčešehira je na 19 sekundi do kraja pogodio šut koji se ispostavio kao pobedonosni, a utakmicu je završio s 32 poena, sedam skokova i dve ukradene lopte. Naravno, uz njega je dominirao Šengelija. Bez obzira što je Rid postigao pobedonosne poene, ništa manje zasluga ne pripada članu Barselone. Popularni Toko je brojao do 37, a na sve to je odlično gradio koš i uhvatio 10 skokova. Zapravo Rid i Šengelija su kombinovano postigli neverovatnih 69 poena, a ostatak tima 22.

Činilo se da će Gruzija kapitulirati vrlo brzo, jer su gosti uvodni kvartal dobili s veliki - 14:32. Međutim, korak po kora Gruzija je podigla nivo igre počela da topi prednost Furije. Ključna je bila odlična igra u poslednjih 10 minuta i Gurzija je s plus 14 uspela da nadoknadi zaostatak i izbori produžetak. U dodatnom periodu se činilo da će Španija slaviti, jer je brzo stekla plus pet. Ipak, Šengelija i Rid su zajedničkim snagama ponovo istopili minus, a na kraju je Rid stavio tačku na fenomenalnu utakmicu.