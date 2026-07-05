Pojačanje kakvo je i trebalo Zemunu: Stigao univerzalac sa više od 100 utakmica u Superligi

Zemunci su poslednji put deo elite bili u sezoni 2018/2019, a i tada su do nje stigli upravo uz veliku pomoć Ljubomirca. Bio je jedan od glavnih aduta tog tima od zime 2016. do leta 2017. godine u drugom rangu takmičenja. Zajedno je sa Zemunom izborio promociju (27 utakmica, jedan gol u toj uspešnoj sezoni) pre nego što se zaputio u inostranstvo. Potpisao je ugovor sa Balzanom, za taj klub igrao šest godina i doneo mu pehar u Kupu Malte.

Uroš Ljubomirac (desno) u dresu Zemuna u prethodnom mandatu (©MN Press)

Bio je Ljubomirac bitan deo tima minule sezone u Mladosti, pomogao joj je da izbori opstanak u eliti. Istina, tokom ligaške faze je češće bio starter, ukupno je proveo 1.953 minuta na terenu raspoređenih na 28 mečeva, a za to vreme je postigao tri gola i zabeležio dve asistencije. Kasnije je u plej-autu više bio na klupi, a iako je učestvovao i u poslednjem meču u pobedi nad Napretkom (1:0) kojom je Mladost izborila opstanak i gurnula TSC u niži rang, bilo je jasno da će doći do rastanka.

02.00: (3,25) Meksiko (3,20) Engleska (2,50)

Sada će Ljubomirac imati priliku da zatvori krug i konačno ponese Zemunov dres na najvišem nivou srpskog fudbala , pošto su se dve strane dogovorile oko jednogodišnjeg ugovora. Tokom bogate karijere on je nastupao još za Teleoptik, Slogu iz Požege, Lokomotivu Beograd, Javor, Inđiju, IMT, Dinamo iz Vranja i Napredak. Odigrao je više od 100 utakmica u Mozzart Bet Superligi, približno isto i u Premijer ligi Malte, a sa Balzanom je sakupio i osam nastupa u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Pamtiće se njegov gol iz 2018. godine za senzacionalnu pobedu nad Slovanom iz Bratislave sa 2:1, a na međunarodnoj sceni je uspeo da zatrese i mrežu Domžalea.

Ljubomirac je peti novajlija u Zemunu ovog leta. Prethodno su opremu zadužili Ognjen Ilić, Žarko Bogdanović, Nemanja Belaković i američki napadač Eduvi Ikoba. Svi oni će priliku da debituju imati već 18. jula protiv Partizana u Ubu, u okviru 1. kola domaćeg prvenstva.

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