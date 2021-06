Prvi grend slem u karijeri Novak Đoković je osvojio u Melburnu 2008. godine. Rekord po broju osvojenih grend slem trofeja na jednom turniru Novak Đoković drži u – Melburnu.

Ali, ako bismo tražili polaznu tačku za deceniju njegove surove dominacije teniskim svetom, onda bi ona bila na - Vimbldonu. Tog jula 2011. godine Đoković je najpre pobedom nad Congom u polufinalu postao prvi teniser sveta, prvi put u karijeri, da bi u finalu sutradan pobedom nad Nadalom, osvojio prvi trofej u Londonu. I prvi put tukao Španca u finalu jednog od četiri najveća svetska turnira.

I tu, u prestonici Britanije, Novak je ispunio dečački san. Od dana kada je uzeo reket u ruke. Sam je o tome mnogo puta pričao: gledao je kako njegov idol Pit Sampras podiže trofej na zelenom terenu i poželeo je da i on to učini. Pravio je pehar od kartona i imitirao Amerikanca kako slavodobitno podiže nagradu iznad glave.

Srbin pobednik Vimbldona. To je do pre nekih 15 godina izgledalo realno kada da se Srbin popne na mesec. Ali, eto, našao se jedan koji je i to ostvario.

Sutradan posle osvojene titule, tog 4. jula 2011. Đokoviću je bio prvi dan vladavine svetskim tenisom. Od Londona je počeo da broji. Danas, uoči početka Vimbldona, Novak je krenuo da troši 327. nedelju na tronu. Kakva monstruozna decenija!

Trofej osvojen 2011. nije jedini Vimbldon koji je bio prekretnica u Đokovićevoj karijeri. Sada kada sve ide kao po najlepšim željama, kada deluje kao Supermen u odnosu na konkurenciju, kada je jedina dilema srpske i svetske javnosti da li će uspeti da do kraja godine osvoji baš sve što vredi, pomalo se zaboravlja titula u Londonu osvojena 2018. godine. A, imala je strahovitu specifičnu težinu. Skoro kao ona iz 2011.

Te godine je Novak došao na Vimbldon posle duge pauze od povrede ruke, od operacije, prošašvi kilometra puta preko trnja, neverovatnih poraza od petoligaških tenisera. Mnogo je bilo onih koji su tvrdili da je njegovo prošlo i da se više nikad neće vratiti.

Trunka svetlosti pojavila se na Rolan Garosu, a onda je u četvrtfinalu izgubio od Marka Čekinata. Kao i mnoge druge u tih nekoliko meseci mučenja, “proslavio” je Đoković italijanskog tenisera.

Samo dve nedelje kasnije Novak je krenuo na Vimbldon. Niko nije ni pominjao mogućnost da tamo dođe do trofeja. Na turnir je došao kao 12. nosilac! Prvo je pobedio Tenisa Sandgrena, pa Orasija Zebaljosa, onda Kajla Edmunda, pa Karena Hačanova. U četvrtfinalu bio je boli od Keija Nišikorija. I onda je došao na red duel sa Nadalom u polufinalu. Još jedan epski, u pet setova. Taj peti je Novak dobio sa 10:8. Bio je to još jedan od ključnih mečeva u njegovoj karijeri. Trenutak kada su i najveći skeptici shvatili – vratio se! U finalu je bila egzekucija protiv Kevina Andersona (3:0).

I tačno posle dve godine pauze, od Rolan Garosa 2016, Novak Đoković je ponovo osvojio grend slem trofej. Novi početak i ponovo polazak – sa Vimbldona.

Titula osvojena 2019. u epskom finalu protiv Federera, kada je spasao dve meč lopte i uzeo pehar nije imala taj mitski karakter. Jeste, ima neverovatan šmek, pamtiće se dugo po fantastičnoj borbi, ali nije ništa promenila, nije označila neki novi početak. Ona je samo bila potvrda da je Novak čovek sa nervima od čelika, sa samopouzdanjem kakvo su imali samo najveći genijalci u istoriji svetskog sporta. Kao Majkl Džordan ili Muhamed Ali. Ili... Dodajte po izboru.

Vimbldonski turnir koji danas kreće mogao bi da bude taj još jedan mitski. “Majlstoun“, što bi rekli Amerikanci. Graničnik. Tačka od koje se računa na dalje. Jer, ovog leta u Londonu Novak Đoković ima priliku da zatvori jedan krug. Da osvoji 20. grend slem pehar u karijeri, da dostigne i po tom kriterijumu dvojicu najvećih rivala, Rodžera Federera i Rafaela Nadala i da stavi tačku na sve diskusije o tome ko je GOAT – Najveći svih vremena. Jer, taj broj grend slemova je poslednja slamka za koju se drže Švajcarac i Španac i njihovi simpatizeri u polemici po čemu su uspešniji od Srbina. U svemu drugom Đoković ih je već nadmašio.

Ne, kada kažemo da Novak “zatvori krug“ ne mislimo i da kaže kraj. Daleko od toga. Osvajanjem Vimbldona ove godine bi označio istovremeno novi početak. Krenuo bi u trku koju bi trčao sam – da rekord po broju slemova podigne na što veću visinu. Kao što je srušio Federerov rekord po broju nedelja na tronu i sada se tu trka sam sa sobom. Nosi koplje da ga zabode toliko daleko da ga godinama, decenijama, niko neće dostići.

Ako osvoji titulu u Londonu, Đoković neće stati u društvo Federera i Nadala. On će im samo u prolazu mahnuti i dobaciti “vidimo se“, jer je njegov cilj dalje od “magičnih 20“. Nije da i Rodžeru i Rafi nije, kakve god “kiselo grožđe” izjave davali u poslednje vreme, ali u ovom momentu deluje da njih dvojica ne mogu da trče sa Novakom.

Danil Medvedev je dan pred početak Vimbldonu, pričajući o Đokoviću rekao:

"Niko se neće iznenaditi ako osvoji Zlatni slem“.

Kada veliki konkurent oda takvo priznanje, tu nema više šta da se doda.