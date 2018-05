Mladen Krstajić i Nemanja Matić

Prvu crtu podvukli smo pre sedam dana, kada smo bili na brojci od 30.000 glasača, a kako ih sada imamo skoro 50.000, red je da vidimo kako stoje stvari u velikoj anketi MOZZART Sporta o tome koja 23 igrača selektor Mladen Krstajić treba da povede na Svetsko prvenstvo u Rusiju.

Ono što na prvi pogled možemo da zaključimo jeste da je mišljenje naroda prilično nepodeljeno, s obzirom na to da se u odnosu na prvi presek gotovo ništa nije promenilo - samo je broj glasova veći, ali oni su procentualno raspodeljeni na gotovo identičan način.

Najmanje dilema ima u napadu, gde su Aleksandar Mitrović, njegov imenjak Prijović i Luka Jović dominantni u odnosu na konkurente. Napadač Fulama ima 32,5%, prvi špic PAOK-a 29,3%, a 22-godišnjak koji je ove sezone zablistao u Ajtrahtu 25,1% glasova, dok prvi sledeći (Aleksandar Pešić) ima pet puta manje, tačnije 5,2% glasova.

Kad su ofanzivci iz vesnog reda u pitanju, Sergej Milinković Savić i Dušan Tadić su neprikosnoveni (19,5%), slede ih Ljajić i Kostić, dok je na petom mestu Andrija Živković, koga prate Mijat Gaćinović i Nemanja Radonjić.

Kod zadnjih veznih, dvojica takođe odskaču - to su, naravno, Nemanja Matić i Luka Milivojević, na trećem mestu je Marko Grujić, a u odnosu na prethodni presek, Ljubomiru Fejsi su se značajno približili Nemanja Gudelj i Nemanja Maksimović.

Kod štopera ubedljivo prvi je Bane Ivanović, a iza njega je Matija Nastasić. Podsetimo, štoper Šalkea nažalost ima vrlo male šanse da otputuje na Mundijal jer će oporavak od povrede trajati do 10. juna. Duško Tošić je treći, Nikola Milenković i dalje četvrti, a na petom mestu je Zvezdin Vujadin Savić, koji trenutno ima oko 100 glasova više od Nikole Maksimovića iz Spartaka. Verderov Miloš Veljković je na sedmom mestu...

Na desnom beku takođe nema mnogo dilema jer su Basta i Rukavina dobili mnogo više glasova od Gajića, dok je znatno zanimljivije na levom, gde je Kolarov nedostižan, ali se za drugo mesto vodi velika borba između Obradovića i Rodića, gde je igrač Anderlehta u prednosti odo oko 1.000 glasova u odnosu na kolegu iz Zvezde.

Golmansku trojku u Rusiji trebalo bi da čine Predrag Rajković, Vladimir Stojković i Marko Dmitrović. Njima je po glasovima najbliži Mile Svilar iz Benfike.

Podsetimo, Krstajić bi mogao da promeša karte, prihvati izvesnu dozu rizika i da umesto dva leva beka, ili dva desna, povede pet umesto četiri štopera. Takođe, mogao bi da povede na SP tri zadnja vezna, i da otvori još jedno mesto za ofanzivca.

Međutim, ako bi uradio po „pravilu“ i ako bi se gledali dosadašnji glasovi u anketi, tim Srbije na SP bi izgledao ovako (izuzeli smo Nastasića zbog povrede) - GOLMANI: Rajković, Stojković, Dmitrović; DESNI BEKOVI: Basta, Rukavina; ŠTOPERI: Ivanović, Tošić, Milenković, Savić; ZADNJI I CENTRALNI VEZNI: Matić, Milivojević, Grujić, Fejsa; OFANZIVNI VEZNI I KRILA: Tadić, Milinković Savić, Ljajić, Kostić, Živković; NAPADAČI: Mitrović, Prijović, Jović.

Anketa MOZZART Sporta trajaće do 10. maja, a Krstajić ima rok da do 15. maja pošalje u FIFA širi spisak sa imenima 30 igrača koji mora da skrati na 23 najkasnije do 4. juna.

Evo i kompletnih glasova na današnji dan...

GOLMANI

Predrag Rajković (Makabi) - 19.393 glasova

Vladimir Stojković (Partizan) - 18.551

Marko Dmitrović (Eibar) - 14.028

Mile Svilar (Benfika) - 8.739

Vanja Milinković Savić (Torino) - 4.847

Aleksandar Jovanović (Arhus) - 1.432

Boris Radunović (Salernitana) - 946

DESNI BEKOVI

Dušan Basta (Lacio) - 20.120 glasova

Antonio Rukavina (Viljareal) - 18.950

Milan Gajić (Bordo) - 6.944

LEVI BEKOVI

Aleksandar Kolarov (Roma) - 22.539 glasova

Ivan Obradović (Anderleht) - 10.682

Milan Rodić (C. zvezda) - 9.558

Filip Mladenović (Lehija) - 3.213

ŠTOPERI

Branislav Ivanović (Zenit) - 21.459 glasova

Matija Nastasić (Šalke) - 16.620

Duško Tošić (Bešiktaš) - 14.409

Nikola Milenković (Fjorentina) - 8.918

Vujadin Savić (C. zvezda) - 7.739

Nikola Maksimović (Spartak) - 7.634

Miloš Veljković (Verder) - 4.280

Jagoš Vuković (Verona) - 2.684

Uroš Spajić (Anderleht) - 2.359

Stefan Mitrović (Gent) - 2.073

Nemanja Milunović (BATE) - 1.410

Nemanja Pejčinović (Lokomotiva) - 1.367

Miloš Kosanović (Standard) - 312

ZADNJI I CENTRALNI VEZNI

Nemanja Matić (Man. Junajted) - 22.757 glasova

Luka Milivojević (Kristal Palas) - 21.429

Marko Grujić (Kardif) - 11.272

Ljubomir Fejsa (Benfika) - 7.865

Nemanja Gudelj (Guangdžou) - 7.109

Nemanja Maksimović (Valensija) - 6.766

Nemanja Radoja (Selta) - 3.253

Miloš Jojić (Keln) - 2.997

Branko Jovičić (C. zvezda) - 2.564

Nenad Krstičić (C. zvezda) - 2.435

Saša Zdjelar (Partizan) - 1.540

Saša Lukić (Levante) - 953

Aleksandar Ignjovski (Frajburg) - 385

OFANZIVNI VEZNI I KRILA

Dušan Tadić (Sautempton) - 22.279 glasova

Sergej Milinković Savić (Lacio) - 22.270

Adem Ljajić (Torino) - 18.877

Filip Kostić (Hamburger) - 17.084

Andrija Živković (Benfika) - 12.186

Mijat Gaćinović (Ajntraht) - 8.948

Nemanja Radonjić (C. zvezda) - 5.787

Lazar Marković (Anderleht) - 2.704

Aleksandar Katai (Čikago) - 1.981

Zoran Tošić (Partizan) - 1.951

NAPADAČI

Aleksandar Mitrović (Fulam) - 22.247 glasova

Aleksandar Prijović (PAOK) - 20.062

Luka Jović (Ajntraht) - 17.204

Aleksandar Pešić (C. zvezda) - 3.602

Uroš Đurđević (Olimpijakos) - 3.018

Ognjen Ožegović (Partizan) - 1.153

Andrija Pavlović (Kopenhagen) - 869

Nikola Stojiljković (Kajzeri) - 293