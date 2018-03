Kraj za Fiću u polufinalu Dubaija

Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da se plasira u finale prestižnog turnira u Dubaiju što bi mu bilo drugo ATP finale u karijeri (uz Pariz masters 2017).

Našeg Dejvis kup reprezentativca je u tri seta, rezultatom 6:3 i 6:7 (4), 7:5 (5) savladao Luka Puj. Meč, ipak nije bio lak za Francuza, daleko od toga pošto je Fića pružio dobar otpor, ali je Puj, koji bi iduće sedmice prvi put u karijeri mogao da uđe među prvih 10 ATP listi (trenutno 15), nekako uspeo da trasira put u finale.

Naš as je imao veliku priliku kada je pred sam kraj drugog seta kada je uspeo da brejkuje protivnika koji je servirao za trijumf i finale. Istina, kiša ih je ometala, ali to nije bio Fićin, već Lukin problem. Žalio se Francuz što sudija nije prekinuo meč zbog padavina ranije, ali mu to nije pomoglo, dok je naš as preuzeo stvari u svoje ruke i uzeo drugi set u taj-brejku.

Treći set je prekinut zbog padavina pri rezultatu 4:3 za Puja, ali je naš as servirao. Ispostavilo se da je ovaj prekid ipak više odgovorao Puju koji je ovaj put u taj brejku stigao do trijumfa.

Ovo je druga pobeda Puja nad Krajinovićem u ovoj godini, pošto ga je nedavno uz mnogo više muke izbacio sa takmičenja u Marselju, ali u četvrtfinalu. Puj u finalu Dubajia čeka boljeg iz susreta Bautista Agut - Džaziri.

Pošto prošle godine nije učestvovao na ovom ATP 500 turniru (tvrda podloga, 2.623.485 $), plasmanom u polufinale Krajinović je zaradio 139.510 dolara uz 180 ATP poena tako da se može očekivati da u ponedeljak uđe među Top 30 što bi mu bio najbolji plasman u karijeri.

Foto: Action Images