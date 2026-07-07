Ferari prvi isprobava novu stazu u Madridu
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 17:08
Hamilton i Lekler voziće SF-26 ovog četvrtka na ‘’Madringu’’
Nakon dve pobede u poslednje tri trke, Ferari će ovog četvrtka postati prvi tim Formule 1 koji će izaći na novu stazu ‘’Madring’’ u Madridu.
Kako prenosi Motorsport, italijanska ekipa će 9. jula voziti na novoizgrađenoj uličnoj stazi ‘’Madring’’, koja se prostire oko izložbenog kompleksa IFEMA, nedaleko od centra španske prestonice. Na istoj stazi će se za nešto više od dva meseca, tačnije od 11. do 13. septembra, održati Velika nagrada Španije.
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Za volanom bolida SF-26 smenjivaće se Luis Hamilton, koji je slavio u Barseloni, i Šarl Lekler, pobednik prošlonedeljne trke u Silverstonu, u okviru promotivnog događaja, odnosno takozvanog ‘’dana za snimanje’’. Prema pravilima Formule 1, timovi tokom ovakvih događaja mogu da pređu najviše 200 kilometara, i to na posebnim pneumaticima namenjenim za promotivne vožnje.
Prema pojedinim navodima, organizatori trke u Madridu su ti koji su pozvali Ferari da učestvuje u promotivnom događaju za novu stazu, a pritom su preuzeli i troškove organizacije. Time će ekipa iz Maranela ne samo iskoristiti drugi dozvoljeni ‘’dan za snimanje’’ u 2026. kako bi prvi stekli utiske o novoj stazi, već će uštedeti značajna sredstva za putovanje, transport i logistiku, koja će moći da uloži u dalji razvoj bolida tokom sezone.
Iako će bolid Formule 1 već za nekoliko dana prvi put voziti na stazi dugoj 5,416 kilometara, radovi još nisu u potpunosti završeni, jer uje toku izgradnja tribina koje bi trebalo da prime više od 100 hiljada gledalaca, kao i završni radovi na infrastrukturi padoka. Ipak, dolazak jednog velikog tima kao što je Ferari predstavlja jasan signal da pripreme za septembarsku trku teku prema planu.
Šampionat Formule 1 nastavlja se od 17. do 19. jula na stazi Spa-Frankoršam u Belgiji.
Piše: Maja Nakaradić