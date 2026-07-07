Ferari prvi isprobava novu stazu u Madridu

Za volanom bolida SF-26 smenjivaće se Luis Hamilton, koji je slavio u Barseloni, i Šarl Lekler, pobednik prošlonedeljne trke u Silverstonu, u okviru promotivnog događaja, odnosno takozvanog ‘’dana za snimanje’’. Prema pravilima Formule 1, timovi tokom ovakvih događaja mogu da pređu najviše 200 kilometara, i to na posebnim pneumaticima namenjenim za promotivne vožnje.

Prema pojedinim navodima, organizatori trke u Madridu su ti koji su pozvali Ferari da učestvuje u promotivnom događaju za novu stazu, a pritom su preuzeli i troškove organizacije. Time će ekipa iz Maranela ne samo iskoristiti drugi dozvoljeni ‘’dan za snimanje’’ u 2026. kako bi prvi stekli utiske o novoj stazi, već će uštedeti značajna sredstva za putovanje, transport i logistiku, koja će moći da uloži u dalji razvoj bolida tokom sezone.

Iako će bolid Formule 1 već za nekoliko dana prvi put voziti na stazi dugoj 5,416 kilometara, radovi još nisu u potpunosti završeni, jer uje toku izgradnja tribina koje bi trebalo da prime više od 100 hiljada gledalaca, kao i završni radovi na infrastrukturi padoka. Ipak, dolazak jednog velikog tima kao što je Ferari predstavlja jasan signal da pripreme za septembarsku trku teku prema planu.

Šampionat Formule 1 nastavlja se od 17. do 19. jula na stazi Spa-Frankoršam u Belgiji.

Piše: Maja Nakaradić