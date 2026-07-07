Nikola Jović rame uz rame sa trojkaškim kraljem Srbije!

Za one koji pažljivo prate Jovićev razvoj u dresu Srbije, ovo zapravo nije iznenađenje, već prirodna evolucija. Svi se sećamo Svetskog prvenstva u Manili 2023. godine kada je protiv Južnog Sudana odigrao statistički savršen meč – postigao je 25 poena uz šut iz igre 9/9, od čega 5/5 za tri poena.

Postići sedam trojki na jednom reprezentativnom meču je podvig koji je u modernoj istoriji pošao za rukom samo jednom čoveku kada je u pitanju dres Srbije. Nikola Jović se ovom partijom izjednačio sa Bogdanom Bogdanovićem koji je 2019. godine čak dva puta brojao do sedam – protiv Amerikanaca i Čeha na Mundobasketu u Kini.

Međutim, ponedeljak uveče je doneo nešto novo. Protiv Bosne i Hercegovine, Jović podigao letvicu tako što je pervektno koristio asistencije saigrača, pre svega Nikole Jokića pa je isporučio sedam trojki na tom meču i tako prestigao igrače kao što su Miloš Teodosić i Aleksa Avramović.

Srbija je godinama unazad na spoljnim pozicijama imala Bogdana Bogdanovića kao prvu opciju na koju se protivnički skauti fokusiraju. Sa Nikolom Jovićem koji u kontinuitetu širi odbranu i pogađa u ovakvim procentima sa pozicije četiri, taktički arsenal reprezentacije postaje zastrašujući.

AKo gledamo realtivno skoriju prošlost i zađemo u eru Jugoslavije, onda se ističu još dva imena. Predrag Stojaković koji je protiv Letonije na Evrobasketu 2001. godine u četvrtfinalu takođe ubacio sedam trojki.

Ispred njih, na apsolutnom tronu, ostao je samo nedodirljivi Aleksandar Saša Đorđević sa onih mitskih devet trojki iz finala u Atini 1995. godine.

NAJVIŠE TROJKI NA JEDNOM MEČU U DRESU SRBIJE