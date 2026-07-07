Nikola Jović rame uz rame sa trojkaškim kraljem Srbije!
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 17:19
Sedam puta sa distance u dresu Srbije na jednom meču pogađao je samo Bogdan Bogdanović, a onda se pojavio Nikola Jović protiv Bosne i Hercegovine
Srpska košarka je kroz istoriju uvek imala ljude sa "mekom rukom" koji su bili spremni da zatrpaju koš protivnika sa distance kada je to najpotrebnije. Ponedeljak uveče doneo nam je novu stranicu istorije i zvaničnu potvrdu da je reprezentacija Srbije dobila novu elitnu haubicu – Nikolu Jovića.
U meču protiv Bosne i Hercegovine, mladi krilni centar odigrao je izvanredno, ubacivši sedam trojki iz samo devet pokušaja. Ovim šuterskom klinikom, Jović ne samo da je vodio "Orlove" do pobede, već je njegovo ime zlatnim slovima upisano u istorijske knjige nacionalnog tima.
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Postići sedam trojki na jednom reprezentativnom meču je podvig koji je u modernoj istoriji pošao za rukom samo jednom čoveku kada je u pitanju dres Srbije. Nikola Jović se ovom partijom izjednačio sa Bogdanom Bogdanovićem koji je 2019. godine čak dva puta brojao do sedam – protiv Amerikanaca i Čeha na Mundobasketu u Kini.
Za one koji pažljivo prate Jovićev razvoj u dresu Srbije, ovo zapravo nije iznenađenje, već prirodna evolucija. Svi se sećamo Svetskog prvenstva u Manili 2023. godine kada je protiv Južnog Sudana odigrao statistički savršen meč – postigao je 25 poena uz šut iz igre 9/9, od čega 5/5 za tri poena.
Međutim, ponedeljak uveče je doneo nešto novo. Protiv Bosne i Hercegovine, Jović podigao letvicu tako što je pervektno koristio asistencije saigrača, pre svega Nikole Jokića pa je isporučio sedam trojki na tom meču i tako prestigao igrače kao što su Miloš Teodosić i Aleksa Avramović.
Srbija je godinama unazad na spoljnim pozicijama imala Bogdana Bogdanovića kao prvu opciju na koju se protivnički skauti fokusiraju. Sa Nikolom Jovićem koji u kontinuitetu širi odbranu i pogađa u ovakvim procentima sa pozicije četiri, taktički arsenal reprezentacije postaje zastrašujući.
AKo gledamo realtivno skoriju prošlost i zađemo u eru Jugoslavije, onda se ističu još dva imena. Predrag Stojaković koji je protiv Letonije na Evrobasketu 2001. godine u četvrtfinalu takođe ubacio sedam trojki.
Ispred njih, na apsolutnom tronu, ostao je samo nedodirljivi Aleksandar Saša Đorđević sa onih mitskih devet trojki iz finala u Atini 1995. godine.
NAJVIŠE TROJKI NA JEDNOM MEČU U DRESU SRBIJE
Nikola Jović – 7 trojki (protiv BiH u kvalifikacijama za SP)
Bogdan Bogdanović – 7 trojki (protiv SAD na SP 2019)
Bogdan Bogdanović – 7 trojki (protiv Češke na SP 2019)
Miloš Teodosić – 6 trojki (protiv Slovenije na EP 2009)
Bogdan Bogdanović – 6 trojki (protiv Italije na SP 2019)
Bogdan Bogdanović – 6 trojki (protiv Južnog Sudana na SP 2023)
Bogdan Bogdanović – 6 trojki (protiv Južnog Sudana na OI 2024)
Vanja Marinković – 5 trojki (protiv Holandije na EP 2022)
Aleksa Avramović – 5 trojki (protiv Finske u kvalifikacijama za EP 2022)