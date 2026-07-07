Navala na franšize, Evroliga ima ponude teške 1.200.000.000 evra: Ima li mesta za večite?

Informacija ima više, pa da krenemo redom. Naime, Glavna skupština deoničara Evrolige je zvanično obaveštena o detaljima procesa koji je prethodno odobrio Upravni odbor, a kao što je poznato plan je da se elitno evropsko takmičenje proširi na 24 kluba do sezone 2027/28. U sklopu te reforme, Evroliga planira da dodeli maksimalno osam novih dugoročnih franšiza (ne računajući klubove deoničare), dok će dva mesta biti garantovana za finaliste Evrokupa, što je svakako novost.

Činjenica da Evroliga planira da promeni sistem funkcionisanja u budućnosti i da će klubovi proći transformaciju ka franšizama odavno nije novost, mada se u košarkaškim kuloarima mesecima spekulisalo o konkretnim detaljima celog procesa. Danas je elitno evropsko takmičenje na zvaničnom sajtu konačno objavilo informacije koje se tiču same budućnosti takmičenja, a samim tim direktno utiču i na sudbinu srpskih klubova.

Takođe, naznačeno je da će takmičenje zadržati fleksibilnost kada je reč o dodeli specijalnih pozivnica. E, sad, o čemu se tačno radi? Ključna stavka u ovoj priči je definitivno ogroman finansijski interes klubova koji i te kako postoji, kako je navedeno na zvaničnom sajtu. Pre nego što je sam proces tranzicije uopšte otvoren, Evroliga je primila više od 20 formalnih ponuda koje ispunjavaju potrebne finansijske standarde. Kada ih sve saberemo, pristigle ponude već sada predstavljaju potencijalne investicije od preko 1.200.000.000 evra, a očekuje se da će ova cifra rasti kako proces bude napredovao. Takođe, investitorima je naznačeno da će se vrednost njihove početne investicije, kao i same franšize, duplirati u naredne tri do četiri godine. Ovo predstavlja možda i najveću promenu, jer bi na ovaj način Evroliga trebala da pređe na finansijski isplativ model, nešto što je do sada bio ubedljivo najveći nedostatak elitnog evropskog takmičenja.

Bitna stvar u celoj priči je to što će postojećih 13 klubova deoničara (odnosno vlasnika A licenci) izvršiti transformaciju ka dugoročnim franšizama već tokom sezone 2026/27. Takođe, konverzija postojećih licenci u franšize biće izvršena bez ikakvih naknada ili ulaznih taksi, čime će liga odati priznanje njihovoj dugoročnoj posvećenosti i doprinosu takmičenju. Kada smo to razjasnili, sledi najbitnija stavka za srpsku košarkašku javnost: Šta će biti sa ostalim klubovima bez A licence među kojima su i večiti? Odgovor nije tako jednostavan. Proces apliciranja počinje već ovog meseca, a prve franšize biće dodeljene već u septembru. Za Crvenu zvezdu i Partizan je ključno pitanje kako će se određivati ulazna taksa (entry fee) i ko tu ima prednost. Evroliga je navela da će se odluke donositi od slučaja do slučaja, a ključni faktori će biti: Istorijski doprinos kluba i stvaranje vrednosti unutar lige, gde bi večiti morali da imaju veliku prednost zbog posećenosti utakmica i samog „hajpa“ koji donose u takmičenje; Veličina i angažovanost baze navijača – takođe kriterijum u kom su srpski klubovi lideri u Evropi; Strateški značaj tržišta za Evroligu; Status projekta (da li je reč o novom projektu ili već stabilnom i uspostavljenom klubu); Ostali relevantni ekonomski i infrastrukturni kriterijumi. Evroliga planira da prve odabrane klubove i strateška tržišta objavi u periodu između septembra i novembra, nakon evaluacije i odobrenja Upravnog odbora.