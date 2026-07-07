Aleksandar Pešić: Vošo, pazi se prekida i Lenija! Nije Fradi što je pre bio

„Po mom mišljenju, ova ekipa Ferencvaroša dosta je slabija od one koju je vodio Dejan Stanković u prvoj godini koju sam proveo u Budimpešti. Mislim da smo tada bili jači. Tu smo bili Abu Fani, Varga, Saldanja, Semi Mae, ja... Baš dosta igrača sa ozbiljnim renomeom. Ne bih rekao ni da su sada loši igrači u klubu, ali kao ekipa nisu ni blizu toliko dominantni kao što smo mi bili te godine“ .

Pešić , koji je dres Ferencvaroša nosio od 2023. godine do ovog leta i sa kojim je osvojio tri trofeja (dve titule prvaka Mađarske i jedan Kup), ističe da popularni Fradi više nije neprikosnoven ni u domaćim okvirima.

Međutim, i pored ove tvrdnje, 34-godišnji špic smatra da su Mađari favoriti protiv Stare dame.

„Ostala je većina igrača u klubu koji su igrali i prošle sezone, uz nekoliko novih pojačanja, a došao je i novi trener. Niko ne zna kako će to sada da izgleda. Prošle godine smo izgubili titulu i tu se jasno vidi da to više nije ta ekipa koja je dominirala u Mađarskoj. Opet, Ferencvaroš je mnogo iskusniji od Vojvodine kada je reč o evropskim takmičenjima i tu dajem njima prednost, dok sam mišljenja da Voša ima bolje pojedince. Fradi je fizički dominantniji, brži i jači. Zbog toga, kao i zbog iskustva u Evropi, dajem prednost Mađarima 60:40, ali sam uveren da će biti zanimljiv dvomeč.“

On ističe fizički aspekt i visok intenzitet igre kao ključnu prednost mađarskih klubova u odnosu na ekipe iz srpskog šampionata.

„Nije to samo u Mađarskoj, to je svuda. Naravno, fudbalsko znanje mora da se poseduje, ali fizika je nešto što pravi razliku u Evropi. Mađarska liga je dosta fizički zahtevnija od naše. Možda to naši ljudi ne vide, ali ja sam igrao u obe države i tvrdim da je mađarska za nekih 30 odsto brža i jača od naše. Više se trči, igrači se ponavljaju… Ali, sa druge strane, mi imamo više majstora, individualno smo jači, sa više dobrih pojedinaca po ekipi. Međutim, fudbal je timski sport.“

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Upravo to smo videli i u prvoj pripremnoj utakmici Lala ove godine protiv Đera, gde ih je šampion Mađasrke naterao da igraju u brzini više, što evidentno nije prijalo izabranicima Miroslava Tanjge.



„Đer je igrao najlepši fudbal u Mađarskoj prošle godine. Ekipa je bila organizovana, mlada, željna dokazivanja, gde sam ja još na startu sezone video da možemo da izgubimo titulu. Ipak, Voša je dovela neke ozbiljne igrače ovog leta, a ostali su nosioci poput Njegoša Petrovića i Lazara Ranđelovića. Ti igrači koji su došli mogu fizički da se nose u Evropi, ali treba vremena da sve to klikne“, kaže Pešić.

BORBELI IMA VIZIJU KAO DE ZERBI I FARIOLI

Arhitekta šampionskog Đera je stručnjak iz Slovačke, Balaš Borbeli, koji je ovog leta zamenio Robija Kina na klupi Fardija. A, Pešić za 46-godišnjeg stratega ima samo reči hvale.

„Još prve godine kada je došao u Đer, sreo sam ga u tunelu pred meč Fradija i Đera, prišao mu i rekao da igraju najlepši fudbal i da će rezultati doći. U tom trenutku nisu beležili dobre rezultate, ali se video jasan sistem u igri i da čovek ima neku viziju. Smatram da je potez Ferencvaroša da dovede Borbeliја pre svega taktički i da rade nešto slično onome što Bajern radi u Bundesligi. Gledaju da oslabe konkurente kako bi oni bili dominantni u Mađarskoj. Bili su svesni da bi i sledeće godine imali problem sa Đerom da je Borbeli ostao na klupi. S druge strane, on je zaista dobar trener, perspektivan i gladan uspeha. Ima tu neku viziju kao De Zerbi, Farioli i ti najveći treneri sa kojima sam sarađivao. Đer je prošle godine bio prepoznatljiv po agresiji, presingu odmah po izgubljenoj lopti, gde gledaju da je vrate ekspresno u svoj posed“, objašnjava prošlogodišnji napadač Fradija, ali smatra da će Borbeli ipak morati da se prilagodi stilu igre koji Ferencvaroš gaji godinama.

„Ne znam koliko Ferencvaroš ima igrače koji mogu to da repriziraju, odnosno koliko su ekipa koja može da igra tako konkretan fudbal. Mislim da će se ponovo samo osloniti na svoja brza krila. Mislim da će se Borbeli više prilagoditi igračima koje ima u Fradiju nego što će pokušati da preslika stil igre koji je donosio rezultate u Đeru. Nema, prosto, igrače za to, pogotovo sa odlaskom Abu Fanija, za koga sam odmah rekao da će biti ogromno pojačanje i konstanta u veznom redu Crvene zvezde.“

Naravno, kolektiv sa Grupama Arene misli da može da izađe na kraj sa crveno-belima, ali ih ne potcenjuju. Takav zaključa je Pešić izveo kroz razgovor sa nekim bivšim saigračima iz redova Fradija.

„Oni smatraju sebe favoritima, što realno i jesu, zbog statusa i iskustva u Evropi. Ali znam i da se pomalo plaše te utakmice. Imali su tokom godina dosta Srba u ekipi i dobro poznaju naš karakter, da igramo do poslednjeg minuta. Nije ni njima svejedno što su izvukli Vojvodinu u prvom kolu.“

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Momak rodom iz Niša ipak smatra da Novosađani moraju ovog leta da dođu do ligaške faze nekog međunarodnog takmičenja, kako bi opravdali uloženi novac ovog leta.

„Moramo reći i to da Ferencvaroš ovog leta još nije doveo neko ozbiljno pojačanje, dok je Voša plaćala milionska obeštećenja. Po meni je neuspeh ako Vojvodina ove sezone i u prvenstvu ne bude na nekih tri, četiri boda od Zvezde. Ne može da osvoji titulu, jer je Zvezda, u našim okvirima, još dominantna, ali mora da je u trci do kraja. Takođe, smatram da je veliki neuspeh ako Voša ne uđe minimum u ligašku fazu Lige konferencije. Toliki uložen novac mora nekako da se vrati, to je prosto biznis.“

LENI I BAMIDELE SU IGRAČI KOJI PRAVE RAZLIKU

Kao najveće pretnje koje bi mogle da osujete pohod Lala ka Ligi Evrope već u prvom kolu, Aleksandar Pešić je istakao bivšeg asa Vojvodine, Jusufa Bamidelea i reprezentativca Haitija Lenija Žozefa.

„Bamidele se vrlo brzo uklopio od dolaska u Budimpeštu i veoma je opasan igrač. Međutim, mislim da je Leni najveća pretnja po Vojvodinu, jer je igrač koji zaista ume da napravi razliku na terenu. Ne znam da li se vratio sa Mundijala i da li je spreman za meč, ali on je najveća pretnja. Takođe, Vojvodina mora da obrati pažnju na prekide. Fradi ima visoku zadnju liniju i uvežbane prekide. Prošle godine smo većinu golova dali baš iz prekida“, upozorava Nišlija.

Pešić smatra da će Bamidele imati posebnu motivaciju da se pokaže u četvrtak u Novom Sadu, pred navijačima kluba u kojem je proveo najbolje godine dosadašnjeg dela karijere.

„On će sigurno imati dodatnu želju, jer igra protiv bivšeg kluba. Međutim, pre svega iz nekog poštovanja koje ima prema Vojvodini. Otkako je došao u klub, imao je samo reči hvale za Vošu. Razume i nekoliko reči srpskog, pa kada bih rekao nešto u svlačionici, ostali igrači bi od njega tražili da im prevede, ha-ha. Mislim da je eksplodirao u Srbiji i da je zahvalan, pre svega, Vojvodini. Uz Lenija, on bi mogao da bude drugi najveći faktor Ferencvaroša u ovom dvomeču.“

KAKO BI VOJVODINI LEGAO RAŠA PANKOV

Podelio je iskusni napadač svoje mišljenje o tome šta Lalama eventualno nedostaje da ovog leta dosegnu evropske visine.

„Imaju zaista dobar vezni red i najbolje krilo u Mozzart Bet Superligi, Lazara Ranđelovića. Doduše, ne mogu tu da izostavim Radonjića, koga mnogo volim i za koga svi znamo kakav je igrač, ali je sada takva situacija da ne igra. Po meni, Voši nedostaje agresivnosti i jedan iskusniji štoper. Neko ko će da komanduje tom zadnjom linijom, kao što je, na primer, Dragović u Zvezdi, kao što je sada Eraković. Neko ko je već osetio Evropu i zna koje izazove ona nosi, prosto da bude lider pozadi. Ne želim da se iko uvredi, ali ne vidim da Voša ima takvog igrača na tom delu terena. Ne kažem da su ti momci loši, ali treba tu da bude neki lider pozadi koji će da priča, popravlja ostale, bodri i vodi svojim primerom. Mislim da bi tu idealan bio, na primer, Raša Pankov, odnosno takav tip igrača, sa tim ratničkim karakterom. Mislim da bi Voša sa takvim jednim štoperom mogla da napadne i ligašku fazu Lige Evrope.“

Kada je reč o Mozzart Bet Superligi, dvostruki šampion Srbije smatra da još uvek nema ekipe koja bi ozbiljnije mogla da ugorzi Crvenu zvezdu.



„Zvezda ima sve na svojoj strani. Pre svega mislim na iskustvo i istoriju osvajanja. Znaju kako se igraju i male i velike utakmice. Mnogo je dominantna u našem prvenstvu i dobro su sastavljena ekipa. Ali, videćemo. Pratim ih kad god mogu i video sam da ni Stanković baš nije bio zadovoljan poslednjim duelom na pripremama. Moje mišljenje je da Zvezdi sada fali brzina. Sve je super, došao je Abu Fani, majstor je, biće jedan od vodećih igrača u vezi, ali im nedostaje brzine napred“, navodi Pešić i dodaje da Novosađani još uvek nisu na istoj razini sa aktuelnim šampionom.



„Mislim da je Vojvodina još daleko. Jesu oni pobedili Zvezdu dva puta prošle sezone, ali su, kada je bilo najvažnije, u plej-ofu i finalu Kupa izgubili, nebitno na koji način. Opet je iskustvo tu presudno. Ali isto mislim da Vojvodina mora da bude na nekoliko bodova iza Zvezde na kraju, da bismo rekli da je sezona uspešna, i naravno da ponovo probaju da osvoje Kup. Jer ovo što je do sada uradila Vojvodina u ovom prelaznom roku, ne znam da li je neko drugi na Balkanu uradio u poslednjih nekoliko godina, izuzimajući Zvezdu, naravno. Da li su ti transferi dobri ili ne, videćemo vremenom, ali je zaista uložen veliki novac i za poštovanje su ovi potezi Dragoljuba Zbiljića.“

BILO JE KONTAKTA SA VOJVODINOM, NE VIDIM SEBE NAZAD U SRPSKOM FUDBALU

Dotakao se popularni Šilja još jednog tima koji ovog leta predstavlja Srbiju u Evropi, Železničara iz Pančeva koji će imati najteži posao od svih superligaških timova u Evropi, budući da su u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije izvukli portugalsku Bragu.



„Sa Bragom nisu mogli da se nose ni Ferencvaroš ni Zvezda, a kamoli Železničar, ali fudbal je živa stvar. Međutim, smatram da Radomir Koković zaslužuje da u nekom momentu preuzme ili Zvezdu ili Partizan. Ne želim sada nikog da smenjujem, ni Dejana ni Sašu Ilića, jer cenim obojicu, ali smatram da Koković u budućnosti, ako ne ode i neki korak više, treba da preuzme jedan od naša dva najveća kluba. U našoj ligi se konstantno vrte ista imena i mislim da je potreban taj neki tip mladog, modernog trenera, koji gaji postulate modernog fudbala kao De Zerbi, Farioli, Gvardiola. Možda to sada zvuči prenaduvano zbog imena koja sam pomenuo, ali mislim da je on takav tip trenera i da generalno takvi stručnjaci u Srbiji zaslužuju da im se pruži šansa na najvišem nivou.“

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U finišu razgovora Pešić nam je otkrio zbog čega se odlučio na povratak u Karagumruk, koji sa klupe predvodi jedan od njegovih najvećih rivala iz dana kada je igrao za Crvenu zvezdu, dugogodišnji strateg Partizana Aleksandar Stanojević.



„Nije to meni bio nikakav problem. Sada i kada bih protiv Zvezde igrao, dao bih svoj maksimum, kao i protiv svakog rivala. Ja volim Zvezdu i navijam za nju, ali to je neka druga stvar. Na terenu smo rivali. Bili smo rivali i Stanojević i ja, naravno, iz tog vremena se i poznajemo dobro. Bilo mi je malo čudno kada sam dolazio, priznajem, ha-ha, ali brzo sam se adaptirao jer sam već igrao za ovaj klub i poznajem sve ljude u njegovom sistemu. Poznajem sve momke iz stručnog štaba i nadam se da ćemo imati dobru saradnju i da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve“, istakao je napadač turskog drugoligaša i potom podelio da je prethodne sezone bilo interesovanja i od strane čelnika Stare dame oko njegovog dolaska na Karađorđe.



„Bili smo u kontaktu prošle godine, preko mog bivšeg menadžera Ljube Vorkapića. Zvali su me ljudi iz Novog Sada u februaru prošle godine, ali ja u tom trenutku nisam preterano razmišljao o povratku u Srbiju, a imao sam važeći ugovor sa Ferencvarošem do leta. Kasnije, kada sam seo sa Ljubom i pričao mu o tome, jer znam da je iz Novog Sada i da je dobar sa ljudima iz kluba, upitao me je da li bih došao. Razmišljao sam, pošto sam se preselio u Budimpeštu, blizu mi je Novi Sad i bio sam spreman da pričamo. Posle me je zvao, rekao da je pričao sa trenerom, ali da žele da završe sezonu i da će me onda kontaktirati. Rekao sam im da ću, ako u međuvremenu dođe ponuda sa kojom sam zadovoljan, potpisati. Došao je Karagumruk i to je to. Imao sam još nekih ponuda iz Mozzart Bet Superlige, ali ovaj klub poznajem, živim u Istanbulu i motivisao me je izazov da se sa njima vratim u najviši rang.“

Za kraj, fudbaler koji je tokom svoje karijere nastupao u 10 različitih dražava, istakao je da ne vidi sebe nazad u srpskom fudbalu, ali da nije kategoričan i da bi razmislio o povratku ukoliko bi dobio zadovoljavajuću ponudu.



„Nikad ne reci nikad. Ali, s druge strane, imam 34 godine i na zalasku sam karijere. Fizički sam dobar, što bi rekli, drži se starac, ha-ha. Ali ne bih da srljam i idem po svaku cenu negde. Ipak imam i porodicu i neke planove za budućnost, tako da mislim da se neće desiti taj povratak u srpski fudbal. Iako me dirnu one priče kada se vratim u Niš pa sretnem neke ljude odatle i kažu mi: ‘Daj, brate, vrati se jednu godinu, vidiš kako se Ljajić vratio u Novi Pazar.’ Ali polako, idem godinu po godinu, pa ćemo videti“, zaključio je Aleksandar Pešić u razgovoru za Mozzart Sport.