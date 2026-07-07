Nikola Jojić se rastao sa Stoukom
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | uto. 07.07.26. | 17:06
Englezi objavili raskid ugovora
Još jedna od onih priča o mladom srpskom igraču, koji za veliki novac ode u inostranstvo, a onda tamo potone. Nikola Jojić je bio jedan od najvećih izlaznih transfera u istoriji Mladosti iz Lučana, kada je za 1.400.000 evra prešao u engleski Stouk, ali sreću nije našao na Ostrvu.
Danas, tri godine kasnije, Stouk je zvanično objavio da se rastao sa Nikolom Jojićem. Sporazumni raskid ugovora znači da mladi srpski ofanzivac može kao slobodan strelac da potraži novi klub. U Stouku se nije snašao, odigrao je samo dve utakmice u crveno-belom dresu.
Izabrane vesti
Većinu vremena u minule tri godine Jojić je proveo na pozajmicama. Bio je najpre u slovenačkoj Gorici, a prošle sezone u Radomlju, gde je imao sasvim dobru sezonu i na 35 utakmica je postigao devet golova uz četiri asistencije.
Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije sa 22 godine je još na fudbalskom početku, a posle rastanka sa Stoukom mora pametno da izabere novu sredinu, klub u kojem će redovno igrati.