Nikola Jojić se rastao sa Stoukom

Još jedna od onih priča o mladom srpskom igraču, koji za veliki novac ode u inostranstvo, a onda tamo potone. Nikola Jojić je bio jedan od najvećih izlaznih transfera u istoriji Mladosti iz Lučana, kada je za 1.400.000 evra prešao u engleski Stouk, ali sreću nije našao na Ostrvu.

Danas, tri godine kasnije, Stouk je zvanično objavio da se rastao sa Nikolom Jojićem. Sporazumni raskid ugovora znači da mladi srpski ofanzivac može kao slobodan strelac da potraži novi klub. U Stouku se nije snašao, odigrao je samo dve utakmice u crveno-belom dresu.