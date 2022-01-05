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Glavne vesti

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Fudbal | Australija

Veliki transfer na krilima Mundijala: Dva dodira protiv Turske naterala Sporting da plati 20.000.000

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SP 2026 | Australija

Okupite se oko laptopa, sada ćemo pogledati penal Embapea i proći Australiju (VIDEO)

(©Reuters)
SP 2026 | Australija

MUNDIJAL (23. dan)

(©Reuters)
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SP 2026 | Australija

Niste Holandija i nisi Van Gal! Popović se preračunao, Egipat preživeo 'samoubicu' i penale

Mohamed Salah (©Reuters)
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SP 2026 | Australija

SPECIJAL! Australija – Egipat: Salah gol i asistencija – 15,0, pogodak iz penala – 3,50

Mohamed Salah (©Reuters)
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SP 2026 | Australija

Faraoni odahnuli – Salah se oporavio, napada Ozije

Ostale vesti

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SP 2026

Engleska šutirala glavom više nego Gana nogom; Rodri kralj dodavanja, PSŽ nije slučajno prvak Evrope

Ilustracija (©Reuters)
SP 2026

Najgori fudbal se igra u Aziji!

Edvard Norton i Bred Pit (Printscreen)
SP 2026

Zašto Edvard Norton priča sam sa sobom na utakmici SAD - Turska?

(@Reuters)
SP 2026

Evo šta ste propustili 15. dana Mundijala: Preokreti Ekvadora i Turske, efikasni Holanđani

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SP 2026

MUNDIJAL (15. dan)

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SP 2026

Nije kao u Hihonu, ali je sramota: Neke prijateljske su interesantnije od ovoga

Hulio Ensiso (©Reuters)
SP 2026

SPECIJAL! Paragvaj – Australija: Tačan rezultat 0:0 – 4,00, crveni karton – 4,50

Da li će da se žuti i u Santa Klari (©Reuters)
SP 2026

Miriše na remi u Santa Klari

©Reuters
SP 2026

Evo šta ste propustili devetog dana Mundijala: Najbrži gol turnira, Vinijevo pravilo, majstoriju Saibarija...

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SP 2026

Montelin fijasko - 62 šuta i nijedan gol! Turci spakovali kofere, malo im i poluvreme sa igračem više

Printscreen, Reuters
SP 2026

Istorija na Mundijalu: ‘Vinijevo pravilo’ došlo glave Almironu

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SP 2026

MUNDIJAL (9. dan)

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SP 2026

Američka sila dovoljna za derbi istog imperijalnog koda: Ozi nemoćni, može se i bez Pulišića

Malik Tilman (©Reuters)
SP 2026

SPECIJAL! SAD – Australija: Balogun opet trese mrežu – 2,20, Tilman pogađa – 3,50...

Gol Folarina Baloguna proslavljen u Sijetlu (©Reuters)
SP 2026

Sokermanija u Sijetlu: „Gnezdo” će da gori, još samo Pulišić da se oporavi

(©Reuters)
SP 2026

Evo šta ste propustili trećeg dana Mundijala: Ples Braima i Vinija, kolaps Turaka (VIDEO)

Nestori Irankunda i Mohamed Ture (©Reuters)
SP 2026

Omaž Kejhilu i miris nostalgije u Australiji: Dete izbegličkog kampa patosiralo Turke

(©Reuters)
SP 2026

MUNDIJAL (3. dan)

Arda Guler (©Reuters)
SP 2026

SPECIJAL! Australija – Turska: Guler daje gol i dvojka - 4,00, crveni karton – 4,50...

SP 2026

Letećemo po terenu: Degenek veruje da je Australija najspremnija reprezentacija na Mundijalu

(@MNPress)
SP 2026

Ko su ‘naši’ na Mundijalu? Ima ih 13, da li se svih sećate? Od Pume do Sulake, od Singa do Baždara

SP 2026

Vatromet pod italijanskom kontrolom: Turska ponovo sanja 2002; ima igru, zvezde i staru boljku

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Snaga, disciplina i ograničena kreativnost; da li će se Popoviću isplatiti opklada na mlade snage?

Murat Jakin i Granit Džaka (©Reuters)
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Uvek prođu grupu, ali zaribaju u nokaut fazi: Jakin najavljuje najbolje izdanje Sajdžija u istoriji