australija

Australijski reprezentativac rodom iz Tanzanije ispunjava snove svakog deteta odraslog u izbegličkom kampu
Dobro su Egipćani analizirali kretnje Metjua Rajana
Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa utakmica 1/16 finala Svetskog prvenstva
I prošao u osminu finala Mundijala
Bogata ponuda Mozzarta za meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva u Dalasu (20.00)
Egipat sa sjajnim napadačem u Dalasu protiv Australije u šesnaestini finala Svetskog prvenstva (20.00). I afrička selekcija i Sokerosi nikada nisu prošli nokaut fazu