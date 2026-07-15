BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

UNIVERZITATEA KRAJOVA - MAKSLAJN VITEBSK (tip 1, kvota 1,27) - početak 19.30

Reklo bi se da šampion Rumunije ima lagan zadatak u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom meču su slavili kao gosti sa ubedljivih 4:1 pa ne bi smeli da imaju problema.

EGNATIJA - PETROKLUB (tip 1, kvota 1,85) - početak 21.00

Sve je potpuno otvoreno u duelu predstavnika Albanije i Moldavije posle 1:1 u prvoj utakmici prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

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SUTJESKA - KAIRAT (tip 2, kvota 1,75) - početak 21.00

Prvak Crne Gore je propustio prilike da u prvoj utakmici kao gost ostvari bolji rezultat. Ipak, izabranici trenera Milorada Pekovića veruju da mogu da nadoknade gol minusa pošto su poraženi sa 2:1.

STRONGEST - ORIJENTE (tip 1, kvota 1,25) - početak 02.00

Utakmica osmog kola prvenstva Bolivije. Domaćin ima idealnu priliku da osvajanjem sva tri boda izbije na čelo tabele ispred ekipe Olvejs Redi. Orijente u susret ulazi sa 12. pozicije i deset bodova.

JIPO - MIKELI (tip 1, kvota 1,50) - početak 17.30

Susret u drugoj ligi Finske između domaćina koji je četvrti i gosta koji je na šestom mestu. Jipo ima niz od pet utakmica bez poraza, tačnije dve pobede i tri remija, dok su gosti u poslednja dva kola uzeli četiri boda.

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