Partizanova Una: Tim kojim vladaju Crnogorci, a koji je UEFA progurala do evropskog debija i uspona
Vreme čitanja: 6min | sre. 15.07.26. | 13:38
UNA Štrasen, prvi protivnik crno-belih u Ligi konferencije, nikada nije osvojio nijedan trofej i decenijama je igrao u amaterskim rangovima
Fudbalere Partizana sledećeg četvrtka čeka Una, ali ne ona iz romana Mome Kapora. Prvi rival crno-belih u kvalifikacijama za Ligu konferencije biće predstavnik Luksemburga UNA Štrasen, klub koji nije baš poznat široj javnosti iako postoji duže od jednog veka. Ovo mu je tek treća sezona na međunarodnoj sceni, a pobede nad La Fjoritom (1:0 i 2:0) u 1. kolu kvalifikacija bile su mu prve u takmičenjima UEFA.
Ono UNA je skraćenica za Union Atletik, to ime nosi od osnivanja 1922. godine. Dolazi iz naselja Štrasena, u centralnom delu Luksemburga, u kojem živi oko 10.500 stanovnika. I nije baš omogućio stanovnicima tog mesta mnogo vrhunskih fudbalskih utakmica za sve te godine.
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Do 2011. najveći uspeh mu je bio da igra u trećem rangu. Tek tada je krenuo njegov veliki uspon. Za luksemburške uslove – meteorski. Drugu ligu je prvi put igrao u sezoni 2011/2012, u elitu se plasirao kroz baraž četiri godine kasnije, a na međunarodnoj sceni je debitovao 2024.
Zanimljivo, sve ovo je postigao zbog toga što je odigrao jedan dobar turnir u omladinskim kategorijama. Još 2004. godine je stigao do finala Kupa princa, što je nacionalni kup za fudbalere do 19 godina. Tada su u UNA Štrasenu prepoznali potencijal. O tome je pričao prošle godine u jednom opširnom intervjuu i predsednik kluba Luk Hilger.
“Bio je ovo dug put. Posle finala Kupa princa 2004. godine uspostavili smo bolji omladinski sistem i počeli da tražimo sponzore. Prvi tim je igrao u trećoj ligi i tada sam rekao saradnicima da, ako želimo da napravimo naredan korak, moramo da u potpunosti iskoristimo potencijal biznisa duž ulice Arloner. Nikako ne smemo da zaboravimo tri glavna sponzora, koji su nam ostali lojalni od samog početka. Sve smo uz njihovu pomoć izgradili. Cilj nam je u početku bio da se ustalimo u Omladinskoj ligi”, kazao je Hilger.
20.15: (2,50) Atert Bisen (3,30) KI Klaksvik (2,65)
Promocija 2011. godine iz korena je promenila klub. Do tada plate igračima nisu bile fiksirane, dobijali su samo bonuse za utakmice. Odjednom, ulazak u profesionalan svet naterao je čelnike UNA da menjaju sistem poslovanja.
“Odjednom, morali smo da plaćamo u nekom drugačijem ritmu. Najvažnije je što smo uspeli da zadržimo budžet u balansu, nismo nikada imali nikakve gubitke. Potom, kada je Patrik Gretnih postao trener, pošto je imao veliko iskustvo iz prve lige, otvorio nam je oči i pokazao šta sve moramo da promenimo ako želimo da zaigramo jednog dana u elitnom rangu”.
Promocija je izborena pobedom nad Kerjengom u Esperanžu. Od tada UNA Štrasen više nije ispadala u drugu ligu.
“Posle promocije odigrali smo fantastičnu prvu sezonu. Usledila je mnogo teža godina, jedina od tada koja se pokazala komplikovanom. Izborili smo opstanak, od tada konstantno napredujemo. Pogotovo u poslendjih nekoliko godina”.
Do debija na međunarodnoj sceni 2024. godine UNA Štrasen je došao uz ogromnu pomoć UEFA. Sezonu pre te je klub sa stadiona An de Milevizen završio na šestom mestu, ali zaigrao je u kvalifikacijama za Ligu konferencije zato što Esperanž i Ženes Eš nisu dobili licence.
Žreb u 1. kolu ju je poslao na predstavnika Finske, KuPS. U prvoj utakmici u Diferdanžu UNA je pred 1.046 navijača odolela i odigrala 0:0, ali Finci su kasnije pred svojim navijačima opravdali ulogu favorita i trijumfovali sa ubedljivih 5:0.
Iako se evropska sezona ekspresno završila, omogućila je rukovodstvu kluba da značajno pojača tim. Rezultat u sezoni 2024/2025 bio je najbolji u klupskoj istoriji, osvojeno je drugo mesto na tabeli, istina sa 18 bodova manje od šampiona Diferdanža.
To je značilo da će UNA Štrasen ponovo igrati na međunarodnoj sceni, ovog puta samo direktno od 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Rival Luksemburžana bio je škotski predstavnik Dandi Junajted, koji je oba puta tesno pobedio, sa po 1:0.
Prošle sezone u domaćem prvenstvu UNA nije ponovila prethodni uspeh, završila je na četvrtoj poziciji sa 58 bodova. Isto toliko je imao i Didelanž, ali on je izvisio za evropsku kartu zbog lošije gol-razlike.
Sve ekipe iz Luksemburga su ovog puta krenule u kvalifikacije od 1. kola. U Ligi šampiona Atert Bisen će ove srede od 20.15 časova pred svojim navijačima probati da nadoknadi minus sa Farskih Ostrva. Pre nedelju dana je KI Klaksvik bio bolji s rezultatom 2:1.
U Ligi konferencije je UNA Štrasen malo ranije izašao na teren i duplom pobedom nad La Fjoritom izborio dvomeč sa Partizanom, dok će preostala dva tima imati šansu u četvrtak da im se pridruže. Obe ekipe gostuju, Mondorf je kod kuće izgubio od Dinamo Tbilisija sa 1:2, dok je Diferdanž odigrao 0:0 sa finskim Ilvesom.
No, ti timovi nam nisu zanimljivi. Barem dok im se ne ukrsti put sa nekim od srpskih predstavnika. Interesantna nam je samo ekipa koju trenira Francuz Žeremi Dešelbore. Već na prvi, letimični pogled možemo da vidimo da je ona sastavljena pretežno od inostranih igrača. Šesnaestorica, odnosno 57 odsto tima su fudbaleri koji nemaju luksemburški pasoš.
Na obe utakmice sa Tre Fjorijem po gol je postigao 35-godišnji Francuz Nikola Perez, koji je u “prajmu” pre desetak godina igrao za belgijski Muskron pre nego što je 2017. stigao u Luksemburg. Tu je nosio dresove svih najvećih ekipa, Diferdanža, Didelanža i Esperanža, a u Štrasenu je od 2021. godine. Drugi gol u revanšu u utorak postigao je takođe Francuz, 28-godišnji vezista Valentin Štajnmec, koji je do ovog leta igrao u nižim ligama Francuske i Nemačke.
Crveni i crni dres UNA nosi Brazilac (Mateuš Souza), Eritrejac (Abel Tekehimanot), Alžirac (Amin Zenađi), Senegalci (Babu Seje i Galaje Gaj), Gvinejac (Lamin Ture)... A, ima i Crnogoraca. Nekadašnji omladinski reprezentativac Sokolova Eidin Rastoder, 23-godišnji vezista koji je prošao Mecovu školu, vratio se ovog leta sa pozajmice u Atert Bisenu i očekuje se da bude prvotimac 23. jula u Beogradu.
Druga dva Crnogorca su braća Agović, obojica rođeni u Luksemburgu. Stariji Edis (33) igra na poziciji ofanzivnog veziste, odigrao je 191 takmičarski meč za ovaj klub, najviše od aktivnih igrača. Više utakmica od njega sakupio je samo njegov brat blizanac Denis, 238, ali on se penzionisao po završetku prošle sezone.
Najmlađi brat Agović, Alen (28), nastupa na poziciji desnog beka i odigrao je do sada 160 utakmica za UNA. Imaće priliku do kraja karijere da nadmaši oba brata, ako ne bude menjao klub. Biće važan u dvomeču sa Partizanom, pošto 19-godišnji bek Lukas Sever (mladi reprezentativac Luksemburga, poreklom Slovenac) neće biti u protokolu zbog povrede potkolenice.
Što se tiče trenera Dešelbora, ima 40 godina i zasad nema neke zapažene uspehe. Dok je aktivno igrao fudbal bio je golman, uglavnom rezerva u Sošou,Turu i Dižonu, te još nekoliko niželigaša. Od 2018. godine se bavi trenerskim poslom, radio je u nižim rangovima francuskog fudbala do prošle sezone, dok nije otušao u Mondorf. Sa tim timom je zauzeo treće mesto, a onda je ovog leta stigao u Štrasen.
Sada će u Beogradu probati da se pokaže u što boljem svetku, a kasnije u nastavku sezone pokušaće da donese UNA Štrasenu prvi trofej u klupskoj istoriji. Bilo titulu ili kup.
Momo Kapor je u pomenutoj “Uni” na pitanje “šta znači biti profesionalac” napisao:
“Profesionalac, to je trkač olovnih nogu na duge pruge; gladijator koji svakoga dana odlazi u arenu; to znači, tući se tamo za svoja ubeđenja i vraćati se u svoju sobu, u svoju osamljenost”.
U slučaju fudbalske Une, sigurni smo da će Luksemburžani biti ponosni na to ako se dostojanstveno potuku sa crno-belima i da će se posle toga mirno vratiti u osamljenost domaćih takmičenja. Ništa više niko ni ne očekuje od njih. Ni kod nas, ni u Luksemburgu.
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