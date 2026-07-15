Partizanova Una: Tim kojim vladaju Crnogorci, a koji je UEFA progurala do evropskog debija i uspona

Do 2011. najveći uspeh mu je bio da igra u trećem rangu. Tek tada je krenuo njegov veliki uspon. Za luksemburške uslove – meteorski. Drugu ligu je prvi put igrao u sezoni 2011/2012, u elitu se plasirao kroz baraž četiri godine kasnije, a na međunarodnoj sceni je debitovao 2024.

Zanimljivo, sve ovo je postigao zbog toga što je odigrao jedan dobar turnir u omladinskim kategorijama. Još 2004. godine je stigao do finala Kupa princa, što je nacionalni kup za fudbalere do 19 godina. Tada su u UNA Štrasenu prepoznali potencijal. O tome je pričao prošle godine u jednom opširnom intervjuu i predsednik kluba Luk Hilger.

“Bio je ovo dug put. Posle finala Kupa princa 2004. godine uspostavili smo bolji omladinski sistem i počeli da tražimo sponzore. Prvi tim je igrao u trećoj ligi i tada sam rekao saradnicima da, ako želimo da napravimo naredan korak, moramo da u potpunosti iskoristimo potencijal biznisa duž ulice Arloner. Nikako ne smemo da zaboravimo tri glavna sponzora, koji su nam ostali lojalni od samog početka. Sve smo uz njihovu pomoć izgradili. Cilj nam je u početku bio da se ustalimo u Omladinskoj ligi”, kazao je Hilger.

20.15: (2,50) Atert Bisen (3,30) KI Klaksvik (2,65)

Promocija 2011. godine iz korena je promenila klub. Do tada plate igračima nisu bile fiksirane, dobijali su samo bonuse za utakmice. Odjednom, ulazak u profesionalan svet naterao je čelnike UNA da menjaju sistem poslovanja.

“Odjednom, morali smo da plaćamo u nekom drugačijem ritmu. Najvažnije je što smo uspeli da zadržimo budžet u balansu, nismo nikada imali nikakve gubitke. Potom, kada je Patrik Gretnih postao trener, pošto je imao veliko iskustvo iz prve lige, otvorio nam je oči i pokazao šta sve moramo da promenimo ako želimo da zaigramo jednog dana u elitnom rangu”.

Promocija je izborena pobedom nad Kerjengom u Esperanžu. Od tada UNA Štrasen više nije ispadala u drugu ligu.

“Posle promocije odigrali smo fantastičnu prvu sezonu. Usledila je mnogo teža godina, jedina od tada koja se pokazala komplikovanom. Izborili smo opstanak, od tada konstantno napredujemo. Pogotovo u poslendjih nekoliko godina”.

Pogled na Štrasen iz ptičije perspektive (©Wikipedia)

Do debija na međunarodnoj sceni 2024. godine UNA Štrasen je došao uz ogromnu pomoć UEFA. Sezonu pre te je klub sa stadiona An de Milevizen završio na šestom mestu, ali zaigrao je u kvalifikacijama za Ligu konferencije zato što Esperanž i Ženes Eš nisu dobili licence.

Žreb u 1. kolu ju je poslao na predstavnika Finske, KuPS. U prvoj utakmici u Diferdanžu UNA je pred 1.046 navijača odolela i odigrala 0:0, ali Finci su kasnije pred svojim navijačima opravdali ulogu favorita i trijumfovali sa ubedljivih 5:0.

Iako se evropska sezona ekspresno završila, omogućila je rukovodstvu kluba da značajno pojača tim. Rezultat u sezoni 2024/2025 bio je najbolji u klupskoj istoriji, osvojeno je drugo mesto na tabeli, istina sa 18 bodova manje od šampiona Diferdanža.

To je značilo da će UNA Štrasen ponovo igrati na međunarodnoj sceni, ovog puta samo direktno od 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Rival Luksemburžana bio je škotski predstavnik Dandi Junajted, koji je oba puta tesno pobedio, sa po 1:0.

Prošle sezone u domaćem prvenstvu UNA nije ponovila prethodni uspeh, završila je na četvrtoj poziciji sa 58 bodova. Isto toliko je imao i Didelanž, ali on je izvisio za evropsku kartu zbog lošije gol-razlike.