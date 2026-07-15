Monakova nova era počinje sa bivšim rekorderom ABA lige

Iako je na svojim plećima nosio ogroman ofanzivni teret i zbog svog dinamičnog stila igre i plejmejkerskih sposobnosti često bio poređen sa Ti Džej Šortsom, Rasel je uspeo da ostane neverovatno racionalan. Sezonu je završio među četiri najkorisnija igrača čitavog Evrokupa sa prosečnim indeksom od 20,5. Na 19 odigranih utakmica u proseku je beležio 19,8 poena, 6,2 asistencije, 3,6 skokova i 1,4 ukradene lopte za manje od 28 minuta na parketu, uz solidnih 47% šuta za dva i 33% za tri poena.

Najblistaviju partiju sezone pružio je protiv Neptunasa iz Klaipede, kada je ubacio rekordnih 37 poena i podelio pet asistencija. Ono što posebno može da raduje navijače Monaka jeste činjenica da Rasel igra najbolje kada je pritisak najveći. U osmini finala Evrokupa vodio je Kluž do pobede nad podgoričkom Budućnošću sa 20 poena i sedam asistencija, dok je u četvrtfinalnom okršaju protiv Bahčešehira iz Stambola dominirao sa 23 poena, četiri asistencije i tri ukradene lopte.

Podsetimo da je Rasel na evropsku scenu stupio preko Mornara iz Bara kada je postao i rekorder ABA lige po broju ubačenih poena. Svojevremeno je postigao 47, a taj rekord sada drži Dvejn Vašington.

Dolazak Rasela biće prvi veliki potpis u novom projektu Monaka nakon što je klub obezbedio trogodišnju licencu za učešće u Evrokupu (3+2 model). Monako se priprema da provede najmanje jednu sezonu u ovom takmičenju, sa jasnim planom i ambicijom da već od sezone 2027/28 konkuriše za povratak u Evroligu. Potpisom najboljeg strelca Evrokupa, Kneževi su poslali jasnu poruku da ih u drugom po jačini evropskom takmičenju zanima samo prvo mesto.