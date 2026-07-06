Bez naglih pokreta, suvišne priče i praznog hoda: Norveška u četvrtfinalu sa devetoricom koju je Srbija tukla u Oslu

Golovima Dušana Vlahovića i Aleksandra Mitrovića Srbija je dobila meč usred Osla sa 2:0, osvojila prvo mesto i nanela bolan udarac Norveškoj. Sve to uoči puta za Katar dva meseca kasnije... A znamo šta se tamo potom desilo i kakav je nezadrživi pad u istoriji našeg fudbalskog tima usledio.

Kada se na današnji dan podvuče crta, tačno da se čovek počeše po glavi i zapita ko je tu bolje prošao... Jer, Srbija jeste igrala potom na prvenstvu sveta u Kataru, pa na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj dve godine kasnije, a Norveška je propustila oba ta takmičenja. Ali, Norveška je danas četvrtfinalista Mundijala, tamo gde Orlovi ne pamte kada su poslednji put bili.

A, sve to je Norveška uspela sa istim selektorom, Staleom Solbakenom, kojeg je Dragan Stojković pobedio tog septembra 2022. i sa devetoricom istih igrača kao iz meča sa Brazilom! Dakle, posle poraza od Srbije nije bilo nikakvih lomova, smene selektora, nasilnog podmlađivanja tima, menjaj, menjaj, menjaj, ne valja, ne valja, ne valja... Naprotiv, Norveška je odlučila i posle poraza u Oslu da prati svoj put, kao u pesmi Darkvud daba: bez naglih pokreta, suvišne priče i praznog hoda. I dočekala je da eksplodira. Najpre je protutnjala kroz kvalifikacije, ojadivši Italiju, a onda je oberučke prihvatila ulogu „crnog konja“ na Mundijalu i preko velikog Brazila stigla do četvrtfinala.

Onomad protiv Orlova i sinoć protiv Brazila starteri su bili golman Erjan Niland, koji je čuda činio prethodne večeri, pa desni bek Julijan Rijerson, te vezisti Martin Edegard, Sander Berge, Aleksander Serlot i Erling Haland. A, igrali su obe utakmice i Leo Estigard, Patrik Berg i Aursnes.

I dok Norvežani sad kuju taktiku kako da udare na Engleze, srpska reprezentacija je u totalnom rasulu. Nije se plasirala na prvenstvo sveta, a doživljava unutrašnja previranja u poslednjih mesec i po dana, da bog sveti zna kakvi će izaći pred Grke u septembru na početku novog ciklusa Lige nacija.

Nema ova priča neku naročitu poruku, u smislu „eto, ugledajmo se na Norvežane“. Ne, samo je hronika toga kako su se Norveška i Srbija u jednom momentu srele na svoja dva puta, odmerile snage i tada su Orlovi izašli kao jači. Na svom putu koji je tada bio vrhunac jedne generacije, kojoj je usledio neverovatan pad, dok je drugoj generaciji, sa severa Evrope, to bio mukotrpni početak uzleta. I da, danas kada se podvuče crta, rado bismo se menjali sa njima, jer mi 28 godina nismo videli ni drugi krug Mundijala, a kamoli četvrtfinale...

NORVEŠKA – SRBIJA 0:2 (0:1)

/Vlahović 42, Mitrović 54/

NORVEŠKA: Njiland – Rajerson (od 54. Holmgren Pedersen), Hanke-Olsen (od 78. P. Berg), Estigard, Meling (od 74. Bjerkan) – Aursnes (od 57. Kjer), Edegard, S.Berge – Serlot, Haland, Eljunusi (od 57. Larsen).

SRBIJA: V. Milinković-Savić – Veljković, S. Mitrović, Pavlović (od 89. Babić) – Živković (od 73. Lazović), Lukić, Ilić, Kostić (od 73. Radonjić) – Tadić (od 94. Đuričić) – A. Mitrović (od 93. Jović), Vlahović.

NORVEŠKA – BRAZIL 2:1 (0:0)

/Haland 79, 90 – Nejmar 90+10p/

NORVEŠKA: Njiland – Rajerson (od 63. Aursnes), Ajer, Lisaker Hegem, Volf (od 95. Estigard) – Edegard, S. Berge, P. Berg – Serlot (od 46. Bob), Haland, Nusa (od 46. Šjelderup).

BRAZIL: Alison – Danilo, Markinjos, Gabrijel, Daglas Santos – Rajan (od 66. Danilo Santos), Kazemiro, Bruno Gimarais (od 79. Ederson), Martineli (od 67. Nejmar) – Kunja (od 58. Endrik), Vinisijus.