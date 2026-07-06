PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Izazov dvojke na Crvenu furiju protiv Navigatora
Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 10:27
Pročitajte nekoliko predloga za 6. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Izabrane vesti
Gosti imaju dve utakmice manje od drugoplasiranog Rejkjavika i ukoliko u njima ostvare pozitivne rezultate izbiće na drugo mesto, iza Vikingura. Fram je u prošlom kolu savladao Akranes te će gledati da održi dobru formu, a domaćin je trenutno osmoplasirani sa 15 bodova, te će Kefalviku glavni cilj za ovu sezonu definitivno biti plasman među šest vodećih ekipa. Dvojka je zaista realna opcija u ovoj situaciji.
Konačan ishod
Gosti su zakucani za samo dno tabele, imaju svega deset bodova nakon 21 kola, te im je pod hitno potreban niz pozitivnih rezultata kako bi zadržali kakve-takve šanse za opstanak. Super Nova je, sa druge strane, prekinula negativan niz od šest utakmica bez trijumfa pobedom u prošlom kolu protiv Tukumsa, te će pokušati da u takvom ritmu i nastavi. Ne bi se mi kockali, i predlagali keca. Ovde bi najbolje bilo zaobići ga, i eventualno odigrati na golove, o čemu možete da razmišljate.
Konačan ishod
Domaćin bi pobedom izbio na prvo mesto na tabeli, zadnji poraz je zabeležio drugog maja i blagi je favorit na ovom meču. Sa druge strane, gosti imaju sam bod manje od Suduve i eventualnim trijumfom bi je prestigli. Rezultatski motiv je prisutan, te nema sumnje da će ovo biti uzbudljiv meč, kako u smislu same igre, tako u pogledu tabele. Na poslednjih pet mečeva para imamo tri X ishoda, i dve pobede Suduve. Imajući u vid da je ovaj klub još neporažen kao domaćin, usuđujemo se da predložimo keca u pokušaju.
Konačan ishod
Haken igra odlilčno, nema poraz u prvih deset kola prvenstva Švedske i potpuno zasluženo se nalazi na drugoj poziciji, iza prvoplasiranog Sirijusa. Sa druge strane, gosti jesu dobro započeli sezonu, ali se nalaze u padu forme i na poslednje dve utakmice zabeležili su isto toliko poraza uz pet primljenih golova. Tipovaćemo na golove domaćina, mada nam se i tip na njihovu pobedu činio interesantnim.
Tim 1 daje gol
Fudbaleri Partizana odigrali su drugu kontrolnu utakmicu protiv osvajača kupa Slovenije , ekipeAluminija a meč je završen pobedom crno-belih, pri konačnih 2:1. Strelci za Partizan bili su Erik Kojzek i Marko Lekić. Nefči je na pripremama poražen od Kluža, a mi verujemo da Parni valjak može da postigne jedan do dva gola na ovom meču. Kvota za to je solidna, i zaista mislimo da je primerena da se nađe na vašem tiketu.
Tim 1 daje gol
Portugal je možda trijumfovao u finalu Lige nacija prošle godine, ali je pobedio u samo jednom od 12 takmičarskih međusobnih duela u regularnom toku utakmice, pa tako ima šest nerešenih mečeva i pet poraza na međusobnim duelima. Ovaj meč može da bude kruna karijere za Ronalda, možda i konačni ispit, jer Španija je prokrčila put do osmine finala ubedljivom pobedom od 3:0 nad Austrijom, postavši prvi tim od Nemačke u finalu 2014. godine koji nije dozvolio nijedan šut u okvir gola u nokaut utakmici Svetskog prvenstva. Imajući u vidu kako su Navigatori savladali Hrvate, verujemo da je pobedi bliža Crvena furija, mada nas ni X ne bi iznenadio.
Konačan ishod
Poketino je bio u problemu jer je najbolji strelac tima Folarin Balogun dobio crveni karton u prošlom meču. To bi sigurno podiglo moral Belgijancima, da FIFA nije donela nesvakidašnju odluku da suspenduje kaznu, iako se SAD nisu ni žalile. Belgija je postala prepoznatljiva po prevazilaženju teških situacija na ovom turniru. Osvojili su grupu u poslednjem kolu ubedljivom pobedom protiv Novog Zelanda, nakon što su remizirali u prva dva meča. Hrabri bi ovde mogli da zaigraju na X, ali mi to sada nećemo da stavljamo u prvi plan. U ovom slučaju, naklonjeniji smo 0-3 tipu.
Ukupno golova
Statistika golova ukazuje na to da se očekuje prilično čvrsta i taktička utakmica, što je čest slučaj u brazilskoj Seriji B. Kvota na igru 0-2 drži primat i prilično je umerena, što sugeriše mali broj pogodaka na meču. S obzirom da Vila Nova ima dva boda manje od vodećeg dvojca, i da je dobra na svom terenu, predlažemo keca u pokušaju kao solidnu opciju. Rezervna igra neka bude na malo malo kokentna, pa biramo igru 1-2, koja u momentu pisanja ovog teksta nosi kvotu 1,9.
Konačan ishod