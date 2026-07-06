Novaka muči nesavršena igra, Kanađanin poludeo zbog sramotnog pravila

Drugi, onaj važniji je rekord po broju titula na turniru koji je i dalje u vlasništvu tenisera iz Bazela, koji je osam puta bio najbolji. Novak godinama pokušava da se izjednači sa Rodžerom, a mnogi su saglasni da mu je ovo možda i poslednja prava prilika za tako nešto.

Đoković je u svom svetu, posle pobede nad teniserom iz Rusije rekao je da skoro da nije ni bio svestan da je pred obaranjem rekorda po broju pobeda.

"Nije bilo na mojoj listi prioriteta. Nisam ni znao za to sve do pobede u prošlom meču. To stvarno nije imalo neki značaj za mene u ovom trenutku. Preživi da bi napredovao, tako se trenutno osećam. Nadam se da taj deo napretka dolazi", poručio je srpski teniser.

(1,55) Đoković (2,60) Ože-Alijasim

Svestan je i on da nije bilo sve savršeno i da je morao mnogo toga da reši na terenu da bi ponovo bio među osam. Imao je povremene ispade nervoze, kada nije kontrolisao ni šta govori, zato se posle izvinjavao.

"Da, poznat sam po tom ispoljavanju emocija i izlivima besa. Imao sam ih nekoliko tokom ovog meča, tako da se izvinjavam zbog toga", rekao je Novak.

Safijulin je i pre meča najavljivao da će skupo prodati kožu. Rus je poprilično namučio Novaka, što je priznao i sam Đoković rekavši da je tako nešto i očekivao.

"Još jedna teško izvojevana pobeda. Roman je počeo veoma dobro, bio je vrlo agresivan i nisam se tako komforno osećao na osnovnoj liniji. Znao sam da će biti izazovno da ostanem u razmeni sa njim, posebno sa dela terena na kojem smo igrali protiv vetra gotovo ceo meč. On je veoma dobar igrač, jako ga poštujem. Igrao sam protiv njega na raznim podlogama, ali nikad na travi. Imao je nekoliko velikih pobeda ove nedelje, želim mu sve najbolje u ostatku sezone. Trebalo bi da bude ponosan na svoju igru", poručio je Đoković.

Po njegovim rečima, može se zaključiti da još traži taj idealan osećaj, koji je istina imao u drugom meču na turniru, protiv Stefanosa Cicipasa. Međutim, pred njim su ovih dana bili sasvim različiti izazovi i ohrabruje to što ih je sve rešio, a da nije gubio više od jednog seta u tri navrata.

"Da budem iskren, protiv većine igrača nemam taj osećaj inferiornosti kada igramo sa osnovne linije. Ovo je bio jedan od onih dana kada nisam želeo da ostanem predugo u razmeni, tako da sam morao da miksujem. U nekim momentima je išlo, u nekim ne. Na kraju, uspeo sam da nađem pouzdanost i preciznost prvog servisa, što me je spasilo nevolja u četvrtom setu", priznao je Novak.

Takođe, priznao je i da ovo još nije taj nivo igre koji očekuje da pruži.

"Mučio sam se da pronađem igru, taj željeni nivo kojem stremim i koji sam imao u drugom kolu. Nisam se osećao sjajno na terenu, tako da mi je laknulo što se sve ovako završilo. Zadovoljstvo i uživanje nisu bili prisutni u ovoj pobedi. Naravno da sam srećan zbog pobede, ali stvarno nisam uživao. Nadam se da će naredni meč biti bolji u tom smislu. Pobeda je pobeda čak iako se pobedi ružno. Nadam se da ću nastaviti da gradim na ovoj osnovi", dodao je Novak.