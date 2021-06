Start trećeg kola brazilske serije B počeće duelom ekipa željnih da okončaju još kratak, ali neprijatan period bez pobeda. Noćas sa početkom od 23.55 po srednjoevropskom vremenu na stadionu Žoao Kastelo u Sao Luisu, glavnom gradu savezne države Maranjao, Sampajo Korea će biti domaćin Ponte Preti, timu iz predgrađa Sao Paula.

Ekipa sa severoistoka Brazila, poznata po svojoj žuto-zeleno-crvenoj opremi, od početka nove sezone u prva dva kola nije uspela da postigne gol, kako kod kuće protiv Gojasa, tako ni na strani tokom posete Alagoanu (CSA) u Maseju. U slučaju gostujućeg tima, Makaka je poražena na jugu zemlje sa 2:1 od strane Bruskea, trenutnog lidera prvenstva, dok je prethodnog vikenda remizirala u derbi susretu sa Vaskom u Rio de Žaneiru.

Pored prirodne želje za pobedom, obe ekipe u ovaj duel ulaze sa novim imenima u svojim sastavima. Ove srede Sampajo Korea pod budnim okom Felipea Surijana pojačala je intenzitete treninga i izvršila taktička prilagođavanja novopridošlih pred treće kolo i meč sa Ponte Pretom. Trikolori će u ovoj utakmici moći da računaju na golmana Luiza Danijela koji je stigao iz Sao Benta, kao i na desnog beka Luisa Gustava doskorašnjeg člana Sao Bernarda, igrača koji je jedan deo karijere, pre povratka u Brazil, proveo i u Bežaniji, za koju je nastupao u sezoni 2013/14. Skupio je 21 meč u Prvoj ligi Srbije i postigao dva gola, a jedan meč je odigrao i u Kupu.

Bez sumnje, Romario Kosta Baroso, poznatiji kao Romarinjo, najveće je pojačanje tima sa Žoao Kastela. Ofanzivni vezista je u utorak stigao iz Portugeze i očekuje se da će klub uspeti da ga registruje i pridobije svu potrebnu dokumentaciju pre noćašnjeg duela.

Još jedna dobra vest za Sampajo je i povratak kapitena Leandra Fereire. Defanzivni vezista propustio je prve dva susreta u novoj sezone zbog samoizolacije usled pozitivnog testa na Kovid-19. On se početkom nedelje priključio timu.

"Bio je to težak period, daleko od saigrača i treninga, ali sada je sve to prošlo i spreman sam da pomognem timu da postignemo prvu pobedu u novoj sezoni. Biće to teška utakmica, ne može drugačije, ali fokusirani smo na prevazilaženje poteškoća u potražnji za tri boda", rekao je Fereira.

Pred sam start Serije B kod velikog broja ekipa došlo je do otpuštanja i raskida ugovora sa dotadašnjim trenerima. Uzrok ovakvog trenda bilo je nezadovoljstvo i loš plasman klubova u saveznim prvenstvima, koja su se završila samo nedelju dana pre početka nove sezone nacionalnih šampionata. Iz sličnih razloga, tačnije zbog ispuštanja mesta za plej-of u poslednjem kolu saveznog prvenstva Paulista, Ponte Preta je otišla i korak dalje, pa je uz stratega Fabija Morena, otpustila i trojicu igrača Apodija, Luizaa i Bareta.

Tako je popularna Makaka, kako navijači oslovljavaju ovaj klub, na debiju u novoj sezoni Serije B sa Bruskeom, od koga je naposletku doživela i poraz rezultatom 2:1, faktički nastupala bez trenera. Tu ulogu morao je nakratko da preduzme Sandro Forner, komandant omladinskog tima. Ipak, za drugo kolo i meč sa Vaskom, klub je angažovao Žilsona Kleina, kome će ovo biti četvrti mandat u trenerskoj karijeri za crno-beli tim iz Kampinasa.

Pored trenera u tim Ponte Prete pristigla su i nova pojačanja. Međutim, nijedno od njih nije imalo pravo nastupa u meču protiv čuvenih Moreplovaca, zbog nepotpune tehničke dokumentacije. Ono što se zna je da su desni bek Kevin Peterson i veznjak Lukas Kandido konačno dobili sve neophodne papire. Pored njih očekuje se da će se u napadu konačno pojaviti Ričard Rodrigez, igrač koji je prošao omladinsku školu Internasionala i portugalskog Belenensesa, a koji je među Makakije stigao iz Botafoga. Ipak, zbog pozitivnog testa na Kovid-19 u timu neće biti mladi Žozel Ortega, koji je protekle nedelje došao na pozajmicu iz Kujabe, dok je status Džefersona Nasimenta koji je takođe na pozajmici iz Korintijansa, još nepoznat.

Postoje nagoveštaji da bi se u sastavu crno-belih mogao naći i Žoao Oliveira (20). Oko mladog napadača se podigla velika prašina tokom minulog šampionata Paulista, a posebno je skrenuo pažnju na sebe u meču sa Santosom, kada je postigao dva gola u pobedi svoje ekipe od 3:0.

Što se tiče međusobnih duela ovih klubova, u dosadašnjoj istoriji sastali su se tek osam puta, i svi su se odigrali u okviru Serije B. Do izražaja dolaze nerešeni ishodi kojih je bilo najviše, čak pet, računajući i poslednji koji se završio 1:1. Prethodni put kada jedan od timova ostvario trijumf, bilo je to u korist Ponte Prete, koja inače i vodi sa dve pobede, naspram jedne koju je ostvarila Sampajo Korea pre dve godine.

BRAZIL 2 - 3. KOLO

Petak

23.55: (2,85) Sampajo Korea (2,90) Ponte Preta (2,60)

Subota

02.30: (2,75) Guarani (2,75) Nautiko (2,85)

21.30: (1,97) CRB (3,25) Konfijansa (3,80)

23.55: (3,60) Pelotas (3,05) Vasko (2,10)

23.55: (2,70) Vila Nova (2,75) CSA (2,90)

Nedelja

02.00: (2,15) Kruzeiro (3,10) Gojas (3,40)

21.00: (2,05) Avai (3,05) Bruske (3,80)

21.00: (1,87) Botafogo (3,30) Remo (4,10)

Ponedeljak

01.30: (1,95) Koritiba (3,25) Londrina (3,80)

01.30: (2,45) Vitorija (2,85) Operario PR (3,10)

*** kvote su podložne promenama





Piše: Đorđe RADONJIĆ