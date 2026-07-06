Bivša silo, stigla je nova i preveslala te! Haland pojeo Brazil

Sa Erlingom Halandom kao udarnom pesnicom, videćemo ko može da zaustavi ovaj simpatični tim koji vesla li vesla ka istoriji… Brazil nije mogao. Niti je zaslužio. Golovima plavokose gol-mašine u poslednjih 15 minuta meča za konačnih 2:1, Norvežani su ostvarili najveći uspeh u istoriji tamošnjeg fudbala i eliminisali Selesao sa Svetskog prvenstva. Zasluženo, dopadljivo, fudbalski dominantno... Sa trenutno najboljim centarforom sveta za kojeg deluje da ne postoji rešenje.

Opet ista priča kao na prethodnih pet Mundijala. Brazil naleti na neku evropsku reprezentaciju i potpiše kapitulaciju. Samo jedno polufinale na domaćem terenu za koje bi voleli da se nikada nije ni desilo… Ne pomaže ni Karlo Anćeloti, ni Vinisijus Žunior, ni Nejmar sa klupe. Čak ovo nije nikakva vrsta fudbalske tragedije kako su Brazilci ranijih decenija voleli da opevaju svoje eliminacije. Ovo je surova realnost koja kaže da Brazil nije bio među osam najboljih reprezentacija na svetu, a Norveška jeste koliko god to nekome zvučalo čudno ili neprijatno. To je danas činjenica potpisana golovima Erlinga Halanda, koji će juriti Mesija i Embapea. Vinija je eliminisao... Brazil jednostavno nema više kvalitet da bude favorit za svetsku titulu. Norveška ima najbolji tim u svojoj istoriji i taj tim pored fudbalskih kvaliteta ima strašnu mentalnu snagu oličenu u nemilosrdnom golgeteru Mančester Sitija. Haland je tu, preuzeće odgovornost i rešiće. I nije mu bitno ko je prekoputa. Ne smeta mu ni pritisak očekivanja, ni sve te gluposti kojima vole da plaše "male" timove koji imaju velike ambicije. Ovoj Norveškoj sa Halandom ništa ne smeta. Brazil se uzdao u pobedničku auru Karla Anćelotija, ali ni on nije razbio niz četvrtfinalnih košmara protiv Evropljana. Italijanovo iznenađenje bio je Brazil u 4-4-2 i Martineli na levoj strani, sa Vinijem u špicu, uz Mateusa Kunju. Iz startne postave ispao je povređeni Lukas Paketa. Kod Norvežana je sve bilo očekivano, kao i u dosadašnjem delu prvenstva. Ali, najveće iznenađenje je to što je Brazil potpuno prepustio posed lopte Norvežanima. Ili je nateran na to visokim linijama Vikinga. Selesao se oslanjao za kontre i brzinu ofanzivnih igrača, zahvaljujući čemu je bio opasniji rival u prvom poluvremenu.

Iako je Norveška otvorila meč golom Patrika Berga, ispostavilo se da je Serlot pre odlične asistencije bio u ozbiljnom ofsajdu i gol je opravdano poništen. Brazilski odgovor je stigao iz kontre u 10. minutu. Nakon što je Nusa izgubio loptu na centru, ona je stigla do Martinelija, koji je pronašao Mateusa Kunju. Norveški štoper Kristijan Ajer je promašio loptu i pokupio napadača Mančester Junajteda, ali to od prisutnih na stadionu nije video samo američki sudija Ismail Elfat. Na svu sreću, tu je bio VAR da ga ispravi i dosudi penal u korist Brazilaca. Iako je Vinisijus prvi uzeo loptu, neko sa klupe je intervenisao da Bruno Gimaraeš izvede najstrožu kaznu, jer nikada ranije nije promašio penal. Za sve postoji prvi put… Etiketiran uoči Mundijala kao najslabija norveška karika, Erjan Niland je dokazao da nije „13. prase” na ovoj američkoj turneji, pročitao vezistu Njukasla i doneo slavlje Norvežanima kao da su postigli gol. Slika koju će Brazilci dugo pamtiti... U Rusiji je Fernandinjo bio na stubu srama, nakon Katara su tragičari bili Rodrigo i Markinjos, sada će nacija četiri godine pominjati Bruna.

Brazilci su se odlučili za stav u srednjoj zoni i defanzivnih 4-2-4 čekajući tranzicije i kontre. Norvežani su imali loptu više od 60 odsto u posedu, ali nisu uspevali da mnogo urade sa njom. Martin Edegor je na isteku poluvremena imao najbolju priliku nakon rusvaja koji je među brazilskim štoperima napravio Erling Haland, ali mu je Alison odbranio. Na drugoj strani je Brazil zapretio preko Vinisijusa, kada je Niland skinuo još jedan zicer, a imao je i Gabrijel Martineli dobrih poteza. U nadoknadi je zamalo ostao kratak na Brunov centaršut… Brazil je imao više razloga da žali nakon prvih 45 minuta. Stole Solbaken nije bio zadovoljan jalovim posedom, Serlotovom statičnošću i Nusinom nonšalancijom, pa je već na poluvremenu zamenio oba bočna napadača. I pogodio! Ušli su Bob i Šjelderup da "nađu" Halanda. Međutim, Norveška nije postala ništa konkretnija, ni opasnija. Više je mogla da donese prva Anćelotijeva izmena. Samo minut nakon što je zamenio Kunju, mladi Endrik se našao u stopostotnoj šansi nakon magičnog dodavanja Vinisijusa Žuniora. I sve je pogrešno uradio. Od prijema do završnice… Šansa utakmice za kojom će Brazil žaliti naredne četiri godine .

Niland je nastavio da blista na golu Norveške i da pumpa samopouzdanjem saigrače. Skinuo je šut Rajana i veliku šansu Bruna Gimaraeša, iako bi gol verovatno bio poništen zbog ofsajda. Utakmica se rasplamsala, a Anćeloti je promešao karte. Izašli su Rajan i Martineli, ušli Nejmar i vezista Danilo Santos, što je značilo i promenu formacije u 4-3-3. Pokušao je da dobije balans na sredini i u posedu, ali Norvežani su diktirali tempo i pokušavali da sa bokova nađu Halanda. Dva puta su u 65. i 66. minutu dobrim centaršutevima ciljali svog najboljeg igrača i dva puta mu je malo falilo da loptu ćušne u gol. Dobio je još jedan duel sa Gabrijelom i servirao šut Šjelderupu koji je Alison odbranio. Bio je to znak za Selesao da se opet povuče i čeka… I nastrada. I znak za norveška krila da nastave sa bombardovanjem brazilskog kaznenog prostora. Konačno je Šjelderup namestio nišan i poslao loptu gde ju je Haland očekivao. Opet je pojeo Gabrijela u duelu i glavom zakucao loptu u mrežu za slom Brazila.