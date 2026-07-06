TRANSFERI (nedelja, 5. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Transfer dana: Ture u Njukaslu za 50.000.000! Opširnije OVDE.

- Dragušin se vraća u Italiju. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Damfris u Realu do 2030. Opširnije OVDE.

- Premijer liga zove Vanju Milinkovića Savića. Opširnije OVDE.

- Zvezdin Enem na radaru klubova iz Lige 1. Opširnije OVDE.

- Niklas Zile ima novi klub! Opširnije OVDE.

- Inter iduće nedelje dobija zamenu za Damfrisa. Opširnije OVDE.

- Čelsi traži 60.000.000 evra za Santosa. Opširnije OVDE.

- Tonali donosi veliku zaradu Breši. Opširnije OVDE.

- AEK spremio dva pojačanja Marku Nikoliću. Opširnije OVDE.

- Livaja ostaje u Hajduku. Opširnije OVDE.

- Olimpijakos oborio lični rekord za 6.500.000 evra. Opširnije OVDE.

- Ipak nije propalo: Junajted čeka Edersona. Opširnije OVDE.

- Partizan poslao Jovanovića u Šabac. Opširnije OVDE.

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