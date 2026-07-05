Odlazak iz Totenhema za spas karijere: Dragušin se vraća na čizmu da što pre zaboravi Premijer ligu

Bilo je logično da 24-godišnji Dragušin potraži novi klub, a Fiorentina je preuzela inicijativu na letnjoj transfer pijaci kada je u pitanju odbrana. Klub iz Firence praktično je zatvorio posao i dogovorio povratak rumunskog reprezentativca u italijanski fudbal. Između Fiorentine i Totenhema već postoji usmeni dogovor, a formula čitavog posla garantuje dugoročnu saradnju dve strane.

Uprava Viole uspela je da izdejstvuje izuzetno povoljne finansijske uslove za igrača takvog potencijala. Transfer je koncipiran kao pozajmica sa obaveznim otkupom na kraju sezone. Fiorentina će odmah na račun Totenhema uplatiti 1.500.000 evra za samu pozajmicu, dok je obavezan otkup na leto naredne godine fiksiran na 17.500.000 evra, što znači da čitav paket iznosi ukupno 19.000.000 evra. Značajnu ulogu u realizaciji ovog posla odigrao je sportski direktor Fiorentine Fabio Paratići. Upravo je on bio čovek koji je 2024. godine doveo Dragušina iz Đenove u London, a sada je iskoristio dobre odnose i poverenje kako bi ga preselio na stadion Artemio Franki

Dragušinova priča u italijanskom fudbalu počela je u Juventusu, gde je prošao kroz omladinsku školu i "Next Gen" tim. Za prvi tim Stare dame debitovao je sa samo 18 godina u Ligi šampiona protiv Dinama iz Kijeva u decembru 2020. godine. Ipak, u Torinu je sakupio svega 232 minuta na terenu, nakon čega su usledile pozajmice u Sampdoriju i Salernitarnu, a onda već pomenuta afiramcija u Đenovi.

Povratak na Apeninsko poluostrvo sada se nameće kao idealna prilika za novi početak. Za Fiorentinu ovo predstavlja ogroman korak napred u izgradnji čvrstog defanzivnog bedema, jer klub dobija igrača koji savršeno poznaje taktičke zahteve italijanskog fudbala. Sa druge strane, za samog Dragušina, poznato okruženje i liga u kojoj je pružao partije života trebalo bi da budu ključni faktori da se vrati u prepoznatljivu formu i ponovo postane jedan od najcenjenijih defanzivaca u Evropi.