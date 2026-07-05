Litvanija za tri minuta ispustila +8 i pobedu, Crna Gora sa prvog mesta čeka drugu fazu
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 23:01
Italijani napravili epski preokret
Italija, Srbija, Turska, Litvanija. Jednu od ove četiri zemlje nećemo gledati na Svetskom prvenstvu 2027. godine u Kataru. To ide na dušu Fibe. A kako stoje stvari, sa najgorim skorom u drugi krug kvalifikacija ući će selekcija Litvanije.
Italijni su nadigrali Litvance 87:84 u veoma napetoj utakmici i tako overili prvo mesto u Grupi D. Napravili su epski preokret igrači Marka Ramondina budući da su na tri minuta do kraja gubili sa osam razlike.
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A onda su se zapalili i napravili seriju 11:0. Proćida je vezao četiri poena, Tonut je ukrao loptu i poentirao u kontri, a onda je Menion vezao pet poena i doneo Italiji vođstvo od 85:82. Isti igrač dao je slobodna bacanja na 20 sekundi do kraja kojima je održao +3 za domaćina, a trojku za produžetak promašio je Sargiunas.
Menion je bio i najefikasniji na ovoj utakmici sa 27 poena, 14 je dao Spanjolo, 10 Tonut, sedam je ubacio Emejuru, a šest su dali Akele i Baldaso.
Litvaniju je skupo koštalo to što je Rimas Kurtinaitis morao u ovom prozoru da uvodi dva NBA igrača u sistem. Debitovali su Jakučionis i Buzelis ovog jula i vidi se da im treba vremena da se naviknu na Evropu. Jakučionis je imao deset poena, ali je napravio pet faulova i izgubio šest lopti. Buzelis je imao šest poena, ali je igrao samo 13 minuta.
Tubelis je bio najbolji sa 25 poena i 12 skokova, Sargiunas je dao 14 poena, a Valančijunas je doprineo sa devet poena i šest skokova.
Još jedna dramatična utakmica viđena je u Baru, gde je Crna Gora posle drame savladala Rumuniju 65:65 i sada sa prvog mesta grupe B dočekuje drugu fazu FIBA prozora.
Ključnu trojku na utakmici dao je Drobnjak, igrač Spartaka, koji je uradio prepoznatljivi step bek i tako odaljio Rumune na pet poena zaostatka. Jeste opet tim sa Istočnog Balkana pričao na pola koša zaostatka trojkom Rasela, ali to je bilo na sekund do kraja i vreme je prosto isteklo.
Drobnjak je bio najefikasniji pojedinac u redovima ekipe Zvezdana Mitrovića sa 14 poena, 12 je dao Đorđije Jovanović. Kod Rumuna se istakao naturalizovani Rasel sa 17 poena, dok je 15 dao Kate.
Zajedno sa Crnom Gorom dalje idu Portugal i Grčka, a oni će se spojiti sa Španijom, Ukrajinom i Gruzijom iz grupe A.