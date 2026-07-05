Litvanija za tri minuta ispustila +8 i pobedu, Crna Gora sa prvog mesta čeka drugu fazu

A onda su se zapalili i napravili seriju 11:0. Proćida je vezao četiri poena, Tonut je ukrao loptu i poentirao u kontri, a onda je Menion vezao pet poena i doneo Italiji vođstvo od 85:82. Isti igrač dao je slobodna bacanja na 20 sekundi do kraja kojima je održao +3 za domaćina, a trojku za produžetak promašio je Sargiunas.

Menion je bio i najefikasniji na ovoj utakmici sa 27 poena, 14 je dao Spanjolo, 10 Tonut, sedam je ubacio Emejuru, a šest su dali Akele i Baldaso.

Litvaniju je skupo koštalo to što je Rimas Kurtinaitis morao u ovom prozoru da uvodi dva NBA igrača u sistem. Debitovali su Jakučionis i Buzelis ovog jula i vidi se da im treba vremena da se naviknu na Evropu. Jakučionis je imao deset poena, ali je napravio pet faulova i izgubio šest lopti. Buzelis je imao šest poena, ali je igrao samo 13 minuta.

Tubelis je bio najbolji sa 25 poena i 12 skokova, Sargiunas je dao 14 poena, a Valančijunas je doprineo sa devet poena i šest skokova.