Neprijatno jeste, ali nije vreme za paniku: Junajted stopirao Edersona, čekaće kraj Mundijala
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 22:52
Stroge medicinske procedure nalažu da Ederson mora da prođe sve što treba u samom Karingtonu, a to neće moći do kraja Svetskog prvenstva
Da je idealno nije, pogotovo kada se zna da im je Eliot Anderson već ukraden ispred nosa, ali nije ni vreme za paniku. Iako su se na Ostrvu pojavile spekulacije da bi transfer brazilskog veziste Edersona u Mančester Junajted mogao da propadne zbog neuspešnih lekarskih pregleda, situacija na Old Trafordu je pod kontrolom. Uprava kluba svesno je odložila konačnu realizaciju posla, a navijači nemaju razloga za brigu jer su svi ključni segmenti transfera već odavno zaključani.
Mančester Junajted je još pre mesec dana postigao stoprocentni dogovor kako sa Atalantom oko obeštećenja od 45.000.000 evra, tako i sa samim fudbalerom koji je dogovorio petogodišnju saradnju. Informacije o navodnom padu na medicinskim testovima zapravo su pogrešno protumačene. Ederson je sredinom juna uspešno prošao prvu, inicijalnu fazu lekarskih pregleda u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se trenutno nalazi sa reprezentacijom Brazila na Svetskom prvenstvu.
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Razlog zašto ugovor još uvek nije potpisan leži u insistiranju kluba na rigoroznim, standardnim pregledima koji se moraju obaviti u klupskom kompleksu Karington u Engleskoj. Dogovor između čelnika Junajteda i agenata fudbalera jeste da se sačeka završetak Mundijala, nakon čega će Ederson doputovati u Mančester na finalne preglede i zvaničnu promociju. Celo odlaganje je, dakle, proceduralne i logističke prirode, a ne zdravstvene.
Ovakav smiren pristup uprave, predvođene Džejsonom Vilkoksom i menadžerom Majklom Karikom, dolazi u trenutku kada javnost i dalje bruji o potezu gradskog rivala. Mančester Siti je nedavno šokirao tržište i praktično ispred nosa preoteo Eliota Andersona iz Notingem Foresta za astronomskih 153.000.000 evra na insistiranje Enca Mareske. Ipak, na Teatru snova su uvereni da u Edersonu dobijaju idealnog i znatno ekonomičnijeg naslednika Kazemira, zbog čega su spremni da sačekaju još nekoliko sedmica kako bi bez greške kompletirali svoj najvažniji transfer ovog leta.