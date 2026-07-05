Neprijatno jeste, ali nije vreme za paniku: Junajted stopirao Edersona, čekaće kraj Mundijala

Da je idealno nije, pogotovo kada se zna da im je Eliot Anderson već ukraden ispred nosa, ali nije ni vreme za paniku. Iako su se na Ostrvu pojavile spekulacije da bi transfer brazilskog veziste Edersona u Mančester Junajted mogao da propadne zbog neuspešnih lekarskih pregleda, situacija na Old Trafordu je pod kontrolom. Uprava kluba svesno je odložila konačnu realizaciju posla, a navijači nemaju razloga za brigu jer su svi ključni segmenti transfera već odavno zaključani.

Mančester Junajted je još pre mesec dana postigao stoprocentni dogovor kako sa Atalantom oko obeštećenja od 45.000.000 evra, tako i sa samim fudbalerom koji je dogovorio petogodišnju saradnju. Informacije o navodnom padu na medicinskim testovima zapravo su pogrešno protumačene. Ederson je sredinom juna uspešno prošao prvu, inicijalnu fazu lekarskih pregleda u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se trenutno nalazi sa reprezentacijom Brazila na Svetskom prvenstvu.