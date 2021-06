(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Dolazak Mauricija Sarija na klupu Lacija je već zapalio gradski derbi budući da je na kormilo Rome zaseo Žoze Murinjo. U Večnom gradu se već vode žestoke rasprave ko je bolje izabrao: Nebeskoplavi ili Đalorosi.

Na jednoj strani imamo trenera koji je konstruiše svoje timove, igru, forsira kreativan fudbal, toliko da je reč “sarrismo” (sarizam) ušla u zvanični rečnik italijanskog jezika sa opisom da “sarrismo” znači dopadljivu, ofanzivnu, inovativnu i efikasnu igru. Na drugoj je fudbalski stručnjak koji je svoju sreću pronašao sa igrom na rezultat i stvaranjem takve atmosfere u timu u kojem se uvek ima osećanje da ste sami protiv svih, u večnoj borbi, bez odstupnice.

Činjenica je da Sari košta Lacio duplo manje od nego Murinjo Romu. Italijanski stručnjak će imati platu 3.000.000 plus bonusi do 4.000.000 evra, dok Portugalac ima zagarantovanih 7.000.000 evra plus bonuse i premije za ostvarene rezultate.

Nepobitna je činjenica da je Murinjo osvojio mnogo više trofeja nego Sari, ali je isto tako tačno da su se sva tri poslednja iskustva Žozea na Ostrvu završila neslavno i sa otkazima tokom sezone (Čelsi, Mančester Junajted i Totenhem) dok je Sari sa Čelsijem osvojio Ligu Evrope, a sa Juventusom skudeto koji je dobio na specifičnoj težini posle iskustva iz tek završene sezone sa Andreom Pirlom u Kontinasi.

Dvojicu trenera, osim velike volje da pokažu da su i dalje ljudi koji mogu mnogo da daju fudbalu, veže i činjenica da pripadaju soju trenera koji nisu igrali fudbal na visokom nivou i izgradili su svoje karijere bez odskočne daske koju imaju prvoligaški i reprezentativni fudbaleri.

Prisustvo Murinja i Sarija u italijanskoj prestonici neizbežno navodi na poređenje sa Milanom, finansijskim centrom Druge republike. Inter i Milan će igrati Ligu šampiona, ali na njihovim klupama sede treneri koji nisu nikada osvojili skudeto ili jedan evropski trofej (kao treneri), Simone Inzagi i Stefano Pioli.

Toskanski stručnjak je probudio entuzijazam među Nebeskoplavima kakav se nije video od vremena Serđa Kranjotija. Efekat je još jači jer se doživljava kao odgovor na potez američkih vlasnika Rome da dovedu Murinja u Trigoriju.

Sa Sarijem u Formelu su podignuta i očekivanja oko pojačanja za sledeću sezonu. Poprilično je evidentno da će sportski direktor Igli Tare morati da prilagodi park igrača potrebama novog trenera. Oko imena vlada velika konfuzija, ali je jedna stvar sigurna, Laciju su potrebna dva krilna ofanzivna igrača, režiser igre i barem jedan levi bek. Za napad nastavljaju da kruže imena Politana i Iličića. Priča o Mertensu su neutemeljene jer Belgijanac prima 4.500.000 evra, platu koju Lacio ne može da mu garantuje. Za poziciju levog beka jedna od ideja je Markos Alonso.

Prvo veliko pojačanje Rome bi trebalo da bude Granit Džaka iz Arselana. Tobdžije su spustile cenu na ispod 20.000.000 evra i budući da je Roma stavila na sto 15.000.000 evra, vrlo je verovatno da će se dogovor pronaći uskoro. Reprezentativac Švajcarske je već dao svoju saglasnost za transfer u Trigoriju jer je oduševljen idejom da radi sa Žozeom Murinjom.

U međuvremenu je Roma odustala od Andree Belotija i generalni direktor Tijago Pinto se usredsredio na Azmuna iz Zenita. Ostaje i prioritet traženja odgovarajućeg čuvara mreže pošto se Murinju ne sviđa nijedan od pet golmana na platnom spisku Đalorosih, od Pau Lopeza do povratnika Olsena.

INTER

Antonio Konte je potvrdio u velikom intervjuu Gazeti da nije otišao iz Intera zbog novca, već zato što klub nije ispoštovao sportske ambicije koje su bile dogovorene kada je stigaou Apijano Đentile pre dve godine.

Eho Konteovih reči se čuo i u nastupu menadžera Lautara Martineza koji je bio decidiran da njegov klijent neće produžiti ugovor sa Nerazurima sve dok ne bude imao jasnu sliku o budućnosti kluba. Lautaro nije tražio od kluba da bude prodat i ponuda Atletiko Madrida još uvek nije blizu 90.000.000 evra koliko italijanski šampion traži za svog napadača. Međutim, nepodeljeno je mišljenje da je otvoren novi problem za Stivena Džanga, tim pre što Lautaro ima “skromnu” platu u odnosu na svoje saigrače: primera radi njegova rezerva Aleksis Sančez zarađuje tri puta više.

Paralelno, Inter pokušava da stigne do Nandeza iz Kaljarija a da ne potroši jedan evro. Ideja Marote i Auzilija je da ponude Kaljariju Najngolana i Dimarka za Urugvajca.

PSŽ je reagovao na ubacivanje Čelsija u trku za Hakimija. Na ponudu londonskog kluba 60.000.000 plus Emerson Palmijeri, Parižani su odgovorili 60.000.000 evra plus Paredes.

Italijanski mediji otkrivaju i da kineski vlasnici Intera moraju da poštuju stiktno obaveze iz ugovora sa američkom fondom “Oaktree” kako bi mogli da povuku sledeće rate iz pozajmice od 275.000.000 evra. Jedan od uslova je i smanjenje iznosa ukupnih plata igrača za 20 odsto.

JUVENTUS

Povratnik na klupu Stare dame Maks Alegri je stavio među proritete produžetak ugovora sa Paulom Dibalom. S druge strane, Argentinac je naredio svojim menadžerima da promene pristup, budući da ima odličan odnos sa Alegrijem, i umesto podizanja cene, Dibalini agenti će sada tražiti kompromisno rešenje sa upravom Juvea oko produžetka saradnje.

Dobra vest za Juve je stigla i iz Real Madrida, neošampion Španije je voljan da produži pozajmicu Morati. Na taj način Juve više ne bi bio jedini veliki evropski klub bez klasičnog centarfora u Evropi.

Inače, veliku pažnju u medijima je izazvala fotografija Andree Anjelija i Đanuluiđija Bufona koji su večerali zajedno sa suprugama. Legendarni golman Juvea ima nekoliko ponuda i pored 43 godine i jedna od njih je, navodno, stigla iz Barselone.

U međuvremenu Juve nastavlja presing na Sasuolo za Lokatelija koji će sutra biti starter na premijernom meču Evropskog prvenstva Italija – Turska. Klub iz Emilije nastavlja da insistira na 40.000.000 evra, ali se saznaje da su se dve strane našle u Milanu kako bi pričali o Roveli koji može da uđe kao deo transefa Lokatelija u Juve.

NAPOLI

Fabijan Ruiz je sve više u žiži interesovanja španskih klubova. Član “Crvenih furija” nije samo na meti madridkih timova već i Barselone. Tako se kreirala idealna situacija za predsednika Napolija Aurelija De Laurentisa koji nije krio nijednog momenta da bi mu takav scenario najviše odgovorao da dođe do najmanje cifre koju želi za Fabijana Ruiza: 60.000.000 evra.

Sportski direktor Kristijano Đuntoli već nekoliko meseci radi na dovođenju Šarla Ketelara iz Briža za koga smatra da je idealna zamena za Fabijana Ruiza. Osim što je pet godina mlađi od Španca, Belgijanac košta 15.000.000 evra.

MILAN

Paolo Maldini nastavlja da pegla produžetke pozajmica i otkupe fudbelera Milana. Posle pozitivnih pomaka sa Tomorijem i Tonalijem čiji će otkupi biti pod povoljnijim uslovima nego što su prvobitno ugovoreni sa Čelsijem odnosno Brešom, uveliko se radi i na sređivanju pozajmica Dalota iz Mančester Junajtede i Braima Dijaza iz Real Madrida. Engleski klub je odgovorio pozitivno na zahtev Milana da sednu za sto i razgoovaraju o novoj pozajmici dok je Real Madrid pokazao zainteresovanost za sporazum sa italijanskim klubom koji bi predviđao dvogodišnju pozajmicu i otkup, pod dogovorenim uslovima, za 20.000.000 evra.

AZURI

Novi problemi za selektora Italije Roberta Mančinija: posle Sensija i Veratija povredio se i Pelegrini. Azuri su već reagovali i budući da imaju još uvek vremena da zamene povređenog igrača u pripravnost je stavljen Kastrovili. Tek tokom dana će se znati koliko je ozbiljna povreda kapitena Rome. Postoje opravdani razlozi da je za Pelegrinija Euro završen pre nego što je počeo.

U svakom slučaju Pelegrini nije bio predviđen da bude starter na meču sa Turskom. Prema poslednjim informacijama iz tabora Azura, Mančini će sutra poslati na teren sledeći sastav 4-3-3: Donaruma – Di Lorenco, Bonuči, Kjelini, Spinacola – Barela, Žoržinjo, Lokateli – Berardi, Imobile, Insinje.

