Dešan protiv sudije: Da li je on za polufinale Mundijala? Šerki uzvraća: Nije nam on kriv

„ Očigledno je da postoji veliko razočaranje. Igrači su slomljeni jer smo gajili velike ambicije. Ipak, moramo biti realni i priznati da smo u tehničkom smislu bili korak ispod ekipe koja je tačno znala šta radi. To je prvenstveno naša krivica“, počeo je samokritično Didije Dešan .

Selektor Francuske (makar dok se ne vrati u otadžbinu, pošto mu posle ovog takmičenja ističe ugovor) odmah posle toga je prebacio fokus na arbitražu Ivana Bartona iz Salvadora.

„Postavljam pitanje, a neću odgovoriti na njega: 'Da li je sudija dovoljno dobar da sudi polufinale Svetskog prvenstva?' Ne kažem ovo zato što smo izgubili, ali bilo je određenih situacija... Često i nepovoljnih po nas.“

Uz sve pokušaje da razumemo Dešana, teško je pronaći neki krupan razlog koji bi mogao da posluži kao argument da je njegova selekcija drastično oštećena.

„Glavni razlog je taj što smo bili malo ispod proseka i manje opasni u napadu nego što smo mogli biti. Napravili smo nekoliko tehničkih grešaka i bili loši u dodavanjima koja su mogla dovesti do šansi. Moramo to da prihvatimo. Ovo je najviši nivo, čak i ako boli. Bio je to poslednji korak pre potencijalnog finala... Igraćemo meč za treće mesto, a to ne umanjuje ništa od onoga što smo postigli. U ovoj utakmici, Španija je pokazala nešto posebno“, dodao je Dešan, uz podsećanje da je još tokom prvog poluvremena ostao bez povređenog Vilijama Salibe, što mu je dodatno otežalo posao.

(Reuters)

Francuska je završila meč tako što je u samo jednom statističkom parametru nadvisila Crvenu furiju. Šutnula je tri puta u okvir gola, naspram samo dva udarca ekipe Luisa de la Fuentea. A ta dva španska šuta stigla su u ranim fazama oba poluvremena (i završila u mreži), dok su sva tri pokušaja Trikolora upućena tek od 80. minuta pa do kraja, kada je maltene sve već bilo rešeno. Pokušaji da meč dobije makar notu neizvesnosti jednostavno nisu vredeli.

„Ne znam šta da kažem. Španci su bili bolji od nas u svakom aspektu igre i više su želeli pobedu. Šteta je, jer sam uveren da smo i dalje bolji tim od njih, ali u polufinalu je Španija bila ta koja je dominirala. Neverovatno je teško. Imali smo sve što nam je bilo potrebno da idemo do kraja. Da budem iskren, svaki tim nas se plašio. A jedini tim koji nas je pobedio bili smo mi sami. Pobedili smo sami sebe... Ne zbog suđenja, ne zbog Španije, pobeđeni smo tehnički i taktički. Nismo igrali onako kako znamo da igramo fudbal. Španci su igrali onako kako vole, a mi nismo. Sada plaćamo cenu“, istakao je Rajan Šerki.

As Mančester sitija nije imao mnogo vremena za igru ni juče, a ni na celom turniru, ali je sa klupe i terena dobro video šta nije valjalo u igri Francuske.

„Ne mislim da su naše greške isključivo posledica igre protivnika. Nisu Španci vršili neki lud pritisak presingom preko celog terena. Ponekad smo imali sasvim dovoljno vremena da gradimo igru, idemo desno, levo, vratimo se unutra i krenemo iz odbrane. Mislim da smo pogrešno upravljali emocijama. Ključ je bio u samom pristupu utakmici. Možda u tome ima istine – kada stvari idu previše lako, pomislimo da smo iznad svega toga. Ako nije bilo prave reakcije, to je veoma ozbiljno, mada ne mislim da je to bio slučaj. Ipak je ovo polufinale Svetskog prvenstva... Falilo nam je zrelosti u previše oblasti.“