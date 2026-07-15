Neka ide Votson, Denver ima Brazila; Demin se pita u Bruklinu
Vreme čitanja: 3min | sre. 15.07.26. | 09:44
Krilni centar Nagetsa iz utakmice u utakmicu pokazuje da se na njega može ozbiljno računati u Koloradu
Letnja liga u NBA svakako nije takmičenje kojem ljubitelji igre pod obručima posvećuju previše pažnje, ali je onim najstrastvenijim i te kako interesantno jer može da se vidi dosta interesantnih košarkaša, od kojih će neki zaigrati u NBA ligi, dok će jedan deo svoj novi klub naći u Evropi, nakon ili pre početka sezone.
Srpskoj javnosti su svakako najinteresantniji Denver Nagetsi Nikole Jokića, koji jesu u priči za Lebrona Džejmsa, ali se nalaze u nezavidnoj situaciji što se pozicije krilnog centra tiče. Naime, kako su NBA insajderi nedavno javili, postoji zastoj u pregovorima sa Pejtonom Votsonom oko novog ugovora, te bi nekadašnji studdent UCLA koledža mogao da napusti Kolorado s obzirom na to da za njega postoji nekoliko zainteresovanih ekipa. Međutim, sve ovo deluje kao idealna prilika za novajliju Trevona Brazila da se izbori za minute u najjačoj ligi na svetu, koje je sudeći prema partijama u Letnjoj ligi defintivno zaslužio.
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Nagetsi su tokom prethodne noći savladali Oklahoma Siti Tandere sa 106:103, a važnija od samog rezultata bila je partija košarkaša iz Mizurija. Brazil je za nešto više od 26 minuta na parketu postigao 32 poena, čemu je dodao i šest skokova. Bivši student univerziteta Arkansas je imao šest od 12 za tri, dakle 50 odsto na velikom uzorku, što je jako bitan detalj s obzirom na to da će mu saigrač biti Jokić.
Denver je generalno tokom prošle sezone na poziciji četvorke koristio Votsona i Gordona, koji spadaju u red atletski moćnih košarkaša, a sa Brazilom bi svakako dobio drugačiju dimenziju u bidu konstantnosti u šutu sa distance. Osim 35. pika sa minulog drafta, u ekipi Nagetsa se protekle noći istakao i Brajs Hopkins sa 14 poena, odnosno Erik Stivenson sa 12.
Što se ostalih utakmica tiče, Los Anđeles Lejkersi su savladali Kliperse sa 99:85, a poenterski solidnu partiju pružio je pik prve runde sa minulog drafta Kameron Kar, koji je postigao 23 poena, ali uz tri od deset za tri.
Takođe, Memfis je slavio protiv Golden Stejta rezultatom 106:85, a treći pik sa drafta Kameron Buzer je zabeležio učinak od 12 poena i sedam skokova, uz četiri od 12 iz igre. Grizlise je do pobede predvodio Džavon Smol sa 26 poena, a Brendan Hausen je dodao 20.
Čikago Bulsi su savladali Vašington Vizardse sa 99:87, dominirao je Džejlin Selers sa 24 poena, a četvrti pik Kejleb Vilson je takođe odigrao dobru utakmicu – imao je 19 poena i osam skokova.
Bruklin Netsi su slavili protiv Sakramenta sa 115:83, a mladi ruski košarkaš Egor Demin je još jednom pokazao sav svoj talenat tokom sjajne „all around“ partije u kojoj je zabeležio 22 koša, osam asistencija i četiri uhvaćene lopte.