Neka ide Votson, Denver ima Brazila; Demin se pita u Bruklinu

Letnja liga u NBA svakako nije takmičenje kojem ljubitelji igre pod obručima posvećuju previše pažnje, ali je onim najstrastvenijim i te kako interesantno jer može da se vidi dosta interesantnih košarkaša, od kojih će neki zaigrati u NBA ligi, dok će jedan deo svoj novi klub naći u Evropi, nakon ili pre početka sezone.

Srpskoj javnosti su svakako najinteresantniji Denver Nagetsi Nikole Jokića, koji jesu u priči za Lebrona Džejmsa, ali se nalaze u nezavidnoj situaciji što se pozicije krilnog centra tiče. Naime, kako su NBA insajderi nedavno javili, postoji zastoj u pregovorima sa Pejtonom Votsonom oko novog ugovora, te bi nekadašnji studdent UCLA koledža mogao da napusti Kolorado s obzirom na to da za njega postoji nekoliko zainteresovanih ekipa. Međutim, sve ovo deluje kao idealna prilika za novajliju Trevona Brazila da se izbori za minute u najjačoj ligi na svetu, koje je sudeći prema partijama u Letnjoj ligi defintivno zaslužio.