Sportski direktor RB Lajpciga: Imamo Maksimovića, ne dovodimo zamenu za Baumgartnera

Naime, Elmas je prethodne dve sezone igrao na pozajmicama u Torinu i Napoliju, a i trenutno se nalazi na transfer listi i izvesno neće ostajati u klubu, dok je 22-godišnji Gruda na Red Bul areni samo na pozajmici do kraja sezone iz Brajtona. Neće se zato graditi tim oko njega, pa je logično bilo pitanje koje je dobio sportski direktor RB Lajpciga Marsel Šafer – da li će se dovoditi novi plejmejker kao zamena za Baumgartnera. Odgovor je bio izričit: Ne!

“Nećemo na transfer pijaci tražiti zamenu za Baumgartnera. Verujemo u njegov oporavak. Takođe, imamo u našim redovima dovoljno talentovanih igrača u koje verujemo, računajući pre svega na one koji nisu imali veliku minutažu prošle sezone”, kazao je Šafer.

21.00: (4,90) Sutjeska (3,60) Kairat (1,75)

Ponovićemo, u ovaj opis se uklapa samo jedno ime, a to su primetili i nemački mediji Bild i Rblive – Andrija Maksimović. I ta priča u potpunosti ide u korak sa onim informacijama koje su prethodnih nedelja stizale iz Nemačke, da je trener Ole Verner dobio otkaz najviše zbog činjenice da nije uspeo da integriše Maksimovića i krilnog napadača Joana Bakajoka, fudbalere za koje su Bikovi platili obeštećenja 14.000.000 evra Crvenoj zvezdi, odnosno 18.000.000 evra PSV Ajndhovenu.

Zato, jasno je da će novi šef stručnog štaba Martin Demikelis morati da se osloni više na 19-godišnjaka iz Novog Pazara, koji je prošle sezone sakupio samo 88 minuta u Bundesligi.

Pogotovo jer Baumgartner neće skoro na teren.

“Što se tiče operacije potpuno smo zadovoljni. Iako je sve urađeno dobro, reč je o veoma ozbiljnoj povredi. Zato, njegov oporavak neće trajati nedeljama, već mesecima. Ipak, verujemo u to da ćemo ga imati na raspolaganju tokom jesenje polusezone. Sve zavisi od faze oporavka, tu uvek može da dođe do komplikacija”, rekao je Šafer.

Podsetimo, Maksimović je posle sastanka sa rukovodstvom RB Lajpciga odlučio da ne učestvuje ovog leta na Evropskom prvenstvu za omladince, kako bi bio odmoran, uz tim, od prvog dana priprema. Jasno je i njemu da je ova sezona ona koja bi mogla da ga lansira u orbitu.

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