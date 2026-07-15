Trener Larna ushićen: Zvezda nam je “besplatan hit”

Sada je Larnu potrebno samo da eliminiše jednog od naredna tri protivnika da bi po drugi put u klupskoj istoriji igrao Ligu konferencije. Prošli put, u sezoni 2024/2025 do tog takmičenja je stigao pobedama nad Balkanijem i Linkoln Red Impsima.

“Ne mogu rečima da opišem koliki ponos osećam što sam klub doveo do ovih obala, što Severna Irska kroz nas može da pokaže koliko vredi. Pred nama je ogroman dvomeč, protiv masivnog, istorijskog kluba. Za nas će biti ‘besplatan hit’, jer narod neće očekivati mnogo. Izaćićemo na teren i probati da se takmičimo sa Zvezdom koliko god je to moguće. Poštujemo protivnika, ali probaćemo da se nametnemo i pokažemo šta znamo. Možda ne bude baš ‘rame uz rame’ sa njima, ali verujemo da će rezultat da bude solidan”, rekao je Haveron za BBC posle utakmice sa Tre Fjorijem.

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (5,40) ML Vitepsk (9,00)

Iako postoji 137 godina, Larn je prvi put na međunarodnu scenu izašao tek 2021. Zasad je odigrao 32 meča u takmičenjima UEFA, a najveći uspeh bio mu je u poslednjem kolu Lige konferencije, kada je u Severnoj Irskoj savladao belgijski Gent sa 1:0.

Taj rezultat je dovoljna opomena za stručni štab Dejana Stankovića, ekipa u crveno-belom dresu ne bi smela da izađe na “koncert” na Inver parku sa nedovoljno energije i stavom “lako ćemo”.

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