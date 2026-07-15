Od crne rupe do evropske talije: Budimpešta mnogo uzela Voši, red je na Lale da otimaju

Ipak, uz remi na stadionu “Susa Ferenc“, najsvežija utakmica koja je ostala u sećanju Lala ujedno je i jedina pobeda koju su upisali u Budimpešti. Bilo je to jula 2013. godine, kada su savladali Honved u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope - 3:1. Tada je Voša, sa klupe predvođena Markom Nikolićem, a na terenu asovima poput Petra Škuletića, Stojana Vranješa, Nemanje Radoje, ali i aktuelnim članom današnjeg sastava Markom Poletanovićem – koji je tada tek napunio 20 godina – pobedila Honved Marka Rosija u gostima. Novosađani su tako upisali i drugu pobedu u dvomeču, nakon što su nedelju dana ranije slavili na Karađorđu rezultatom 2:0.

Bila je to sezona u kojoj su Novosađani sa sadašnjim strategom atinskog AEK-a na klupi stigli do plej-ofa kvalifikacija drugog po rangu Uefinog takmičenja, nakon što su u trećem kolu napravili veliki podvig i u gostima ubedljivo savladali tursku Bursu. Ipak, usledio je hladan tuš, pošto ih je u narednoj rundi zaustavio Šerif iz Tiraspolja. Zanimljivo, dve sezone kasnije, kada je Vojvodina na startu kvalifikacija eliminisala MTK, ponovo je u nastavku takmičenja ostvarila veliku pobedu na strani – najveću u modernoj istoriji kluba – deklasiravši Sampdoriju u Torinu rezultatom 4:0. Ako se vodimo isključivo tradicijom, ona kaže da Novosađani posle eliminacije jednog mađarskog predstavnika obično doguraju daleko u Evropi, a usput zabeleže i jedan veliki trijumf u gostima.

Pobeda na Grupama areni u četvrtak, pa samim tim i plasman u naredno kolo, u očima Vojvodinaša bila bi podjednako velika kao trijumfi protiv Burse i Sampdorije, a ujedno bi izabranicima Miroslava Tanjge širom otvorila vrata evropske jeseni.

Jedina preostala lepa sećanja sa gostovanja u Budimpešti Stara dama vuče još s kraja prošlog veka. U sezoni 1999/2000, nekoliko meseci nakon što su tragično poražena od Verdera iz Bremena u finalu Intertoto kupa, Lale su odigrale 1:1 u gostima protiv Ujpešta u kvalifikacijama za Kup UEFA, što joj je, zahvaljujući prethodnoj pobedi u Novom Sadu (4:0), bilo dovoljno za plasman u naredno kolo. Međutim, crveno-beli su završili takmičenje već u prvom kolu, jer je od njih bolja bila Slavija iz Praga.

TRI DECENIJE VOŠINE AGONIJE U BUDIMPEŠTI

Osim pomenutih duela, Vojvodina uglavnom po lošem pamti gostovanja u „dunavskoj prestonici“. Lale su izgubile na svih preostalih osam mečeva u Budimpešti, uz gol-razliku 4:22. Ovako lošem učinku najviše su doprineli poraz od Vašaša 1957. godine (0:4), kao i najubedljiviji poraz Vojvodine u evropskim takmičenjima – 0:6 protiv Honveda u sezoni 1977/1978. Kraj 32-godišnjoj agoniji Novosađana u Budimpešti podudario se sa drugom titulom prvaka države Stare dame (doduše i tu malo zakasnio). Od 13. septembra 1989. kada su poslednji put gosti iz Novog Sada izgubili od Honveda u Budimpešti, crveno-beli ne znaju za poraz u glavnom gradu Mađarske.

VAŠAŠ – REAL MADRID SE KUPA

Krenimo redom, od duela sa jednim od najtrofejnijih klubova iz komšiluka i događajima iz perioda koji Vojvodinaši vole da nazivaju „zlatne pedesete“. Reč je o Vašašu iz Budimpešte koji i danas drži rekord po broju osvojenih trofeja Srednjoevropskog kupa (Mitropa kupa). Ono što madridski Real u 21. veku predstavlja u Ligi šampiona, to je tim iz Budimpešte predstavljao u SE Kupu, pošto ga je podizao čak šest puta.

Drugi put kada su osvojili ovo takmičenje, u finalu su savladali upravo Novosađane. U prvom meču, odigranom u Budimpešti, Mađari su pred impozantnih 100.000 gledalaca slavili ubedljivo – 4:0. U revanšu u Novom Sadu, generacija Lala koju su predvodili Vujadin Boškov i Toza Veselinović uspela je da slavi sa 2:1, ali to nije bilo dovoljno za osvajanje trofeja. I tri godine kasnije, Vašaš je na svom terenu savladao Vojvodinu (3:0) na putu do novog evropskog trofeja, a malo je nedostajalo da Staru damu treći uzastopni poraz na starom “Ilofski Rudolf“ stadionu (srušen 2016. godine, dok je tri godine kasnije izgrađen novi stadion pod istim imenom) košta i jedinog međunarodnog trofeja u istoriji.

Naime, u zimu 1976. su crveno-beli, predvođeni Tozom Veselinovićem sa klupe i Petrom Nikezićem na terenu, došli najbliže pozitivnom rezultatu protiv ekipe koja je u tom periodu dominirala mađarskim, ali i regionalnim fudbalom. Ipak, ni dva gola Nikezića nisu bila dovoljna u Budimpešti, pa su Lale, posle sjajnog starta u Mitropa kupu, morale da strepe do samog kraja. U revanšu sa Mađarima u Novom Sadu bilo je 2:2, ali je Voša potom deklasirala Fjorentinu na Karađorđu – 4:2. Tom pobedom, kao i kasnijim porazom Vašaša u Firenci, stvoreni su uslovi da Novi Sad konačno dobije pobednika najstarijeg klupskog internacionalnog takmičenja, a Vojvodina u svoje vitrine arhivira prvi evropski trofej.

MTK NEPREMOSTIVA PREPREKA ZA HIRMANOVE LALE