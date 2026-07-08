Doktori za ružne pobede: Švajcarci preveli žednog preko vode za četvrtfinale posle 72 godine

Čuvar mreže Gregor Kobel i hladnokrvni Ruben Vargas u poslednjoj seriji, skinuli su višedecenijsko prokletstvo bele tačke (do večeras izgubili četiri od pet puta na penale na velikim takmičenjima) i odveli svoju naciju u četvrtfinale Svetskog prvenstva, četvrti put u istoriji, ali prvi put od davne 1954. godine. Tamo ih čeka svetski šampion - Argentina.

Istorija švajcarskog fudbala ispisana je u Vankuveru, a potpisali su je najveći pragmatičari modernog fudbala. Nakon 120 minuta surove rovovske bitke, taktičkog mučenja i nule na semaforu (0:0), Švajcarska je u dramatičnom penal-ruletu srušila Kolumbiju sa 4:3 nakon pet serija penala.

Švajcarska je kroz istoriju važila za tragičara sa bele tačke, izgubivši čak četiri od pet penal-serija na velikim takmičenjima u poslednjih dvadeset godina (2006, 2016, 2021, 2024). Večeras su, međutim, pokazali od čega su satkani, od hladne krvni koja struji većini igrača tima Murata Jakina.

Kintero i Džaka otvorili su seriju pogocima, da bi Davinson Sančes uzdrmao prečku i poklonio prednost Švajcarcima koju je Amduni odmah materijalizovao. Iako je Manuel Akanđi u trećoj seriji ponovo podlegao pritisku (kao na Evropskom 2024. protiv Engleske) i lansirao loptu visoko preko gola, Kobel je već u sledećem krugu odbranio Kuću Ernandesu.

Nakon što je Luis Dijas doneo nadu Kolumbiji, sudbina je stavljena u noge Rubena Vargasa. On je hladnokrvno poslao loptu iza leđa prezimenjaka Kamila na golu Kolumbije i započeo istorijsko slavlje koje se u Švajcarskoj čekalo pune 72 godine. Kolumbijci su dominirali, ne u posedu koliko sa više stvorenih šansi, ali su na kraju naleteli na doktore za ružne pobede koji su ih svojom prepoznatljivom pragmatičnošću još jednom preveli žedne preko vode.

Iako je regularni deo meča bio klasična šahovska partija bez previše rizika, produžeci su doneli neviđenu dramu u kojoj su Kolumbijci lomili, ali polomili zube. Kolumbija je u 99. minutu imala kolosalnu šansu kada se Džon Lukumi vinuo pod nebo i tukao glavom pod samu prečku, ali je Gregor Kobel vrhovima prstiju izbacio loptu u korner. Samo dva minuta kasnije, Huan Kintero je lansirao pravi projektil sa distance, ali je čuvar mreže Borusije Dortmund ponovo bio na visini zadatka i nekako ukrotio to topovsko đule.

Švajcarci su uzvratili u 103. minutu preko rezerviste Zekija Amdunija, čiji je opasan šut fantastičnim refleksom neutralisao Kamilo Vargas. Ipak, promašaj meča koji je mogao sve da promeni viđen je u 115. minutu. Kapiten Granit Džaka je neshvatljivo pogrešio na svojoj polovini, lopta je stigla do usamljenog Hamintona Kampasa, koji je u situaciji "jedan na jedan" prebacio prazan gol i lansirao meč u lutriju penal-serije.

Ovaj trijumf u Vankuveru predstavlja konačno skidanje teškog psihološkog bremena koje je generacijama gušilo švajcarski državni tim. Dok su se prethodnih godina kući vraćali kao tragičari koji padaju na penalima (na svakom od poslednja tri Evropska prvenstva ispadali na penale), večeras su demonstrirali šampionski cinizam, svesno prepustivši inicijativu rivalu u određenim trenucima meča, čekajući da nervoza odradi svoje. To je odlika ekipa koje znaju kako se igra na rezultat, kada ne ide lepotom, prolaz se čupa na mišiće, disciplinu i nepokolebljivu veru u sopstveni defanzivni bedem predvođen čudesnim Kobelom. Doduše, i oni su poklekli u 115. minutu, ali je Haminton Kampas postao tragičar kompletne nacije.

Vremena za veliko slavlje ipak nema, jer ove doktore za ružne pobede u četvrtfinalu čeka ultimativni test protiv aktuelnog svetskog šampiona, Argentine. Biće to sudar dva potpuno različita fudbalska sveta, južnoameričke strasti i genijalnosti, ali i čestih padova koncentracije, naspram hladnokrvnosti i taktičke perfekcije Sajdžija. Kolumbija je u većem delu meča izgledala opasnije, ali četvrtfinale neće igrati Kafeterosi koji su stvarali ozbiljne šanse u produžecima, već oni koji znaju da prežive, a Švajcarci su večeras dokazali da su u toj disciplini postali apsolutni majstori.