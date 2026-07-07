Valensija se merači na džokera Barse, ali joj Šaras stoji na putu

Barselona će izgledati totalno drugačije u odnosu na ovu sezonu, a niz odlazaka mogao bi da se nastavi. Kako navodi španski Encestando, Fenerbahče i Valensija nalaze se u klinču za potpis Đoela Pare i oba tima spremna su da plate izlaznu klauzulu.

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus je veliki poštovalac liga i dela španskog reprezentativca. Šarunas je taj koji je insistirao na Pari još 2023. dok je bio šef struke Barselone i u njemu vidi zamenu za Tarika Biberovića, koji će naredne sezone igrati za Dalas Meverikse.