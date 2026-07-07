Valensija se merači na džokera Barse, ali joj Šaras stoji na putu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 07.07.26. | 23:29
Tražena je roba Đoel Para
Barselona će izgledati totalno drugačije u odnosu na ovu sezonu, a niz odlazaka mogao bi da se nastavi. Kako navodi španski Encestando, Fenerbahče i Valensija nalaze se u klinču za potpis Đoela Pare i oba tima spremna su da plate izlaznu klauzulu.
Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus je veliki poštovalac liga i dela španskog reprezentativca. Šarunas je taj koji je insistirao na Pari još 2023. dok je bio šef struke Barselone i u njemu vidi zamenu za Tarika Biberovića, koji će naredne sezone igrati za Dalas Meverikse.
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Kod Valensije je priča nešto drugačija. Gotovo svi su napustili Roiđ arenu, pa su tamo potrebne korenite promene. Valensija pored inostranih pojačanja mora da traži i one sa španskim papirima. Razlog za to jeste što je broj stranca u Endesa ligi ograničen, pa bi tako za Valensiju bilo od izuzetnog značaja da u svoje redove dovede Paru. Sigurno je da bi ponuda Fenera bila izdašnija, ali je opšte poznato da Španci najviše vole da igraju u domovini, pa su tako Slepi miševi favoriti za potpis.
Para je idealna opcija s klupe i pravi džoker, tako da je pitanje da li može da zameni Biberovića ili nosi igru Valensije, ali je za promenu ritma sjajan. Španski reprezentativac ove sezone je proseku beležio učinak od 5,8 poena, 3,5 skokova i asistenciju.